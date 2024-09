Martes, 17 de septiembre de 2024 (08:00 GMT)

VENEZUELA D.HUMANOS

Misión de la ONU para Venezuela: Gobierno comete crimen de lesa humanidad de persecución

Ginebra (EFE).- El Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela está cometiendo el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos, dijo este martes la Misión de Establecimiento de los Hechos creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para documentar las violaciones que ocurren en el país. Según la Misión, presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas, el aparato de gobierno se centra ahora en aplastar a la totalidad de la oposición pacífica a través de una serie de acciones que no son "aisladas o aleatorias, sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir" a quienes pueden expresar algún pensamiento no acorde con la retórica oficial.

VENEZUELA CRISIS

Maduro llama "terroristas" a los españoles detenidos por supuesto plan contra su Gobierno

Caracas (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló como "terroristas" a los dos españoles detenidos, a quienes vincula con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España, por su presunta vinculación con una operación desestabilizadora contra su Gobierno. En su programa semanal 'Con Maduro +', transmitido por el canal estatal VTV, el jefe de Estado dijo que los dos ciudadanos del país europeo son "agentes encubiertos" del CNI, y desestimó las declaraciones de los padres de los españoles sobre que estos se encontraban en Venezuela como turistas, tras haber visitado Colombia. Maduro dijo que ambos "fueron capturados y que están convictos, confesos y con plena prueba de las acciones que traían dentro de Venezuela para asesinar gente, colocar bombas, etcétera".

ISRAEL PALESTINA

Gobierno incluye retorno de 60.000 desplazados en norte de Israel como objetivo de guerra

Jerusalén (EFE).- El Gobierno israelí actualizó anoche, tras una reunión del gabinete, los objetivos oficiales de la guerra, a fin de incluir el regreso a sus casas de unos 60.000 evacuados en el norte del país debido al fuego cruzado con Hizbulá en la frontera con el Líbano. "Israel continuará tomando medidas prácticas activas para lograr este objetivo", anunció la Oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, en un breve comunicado este martes. Esta decisión del gabinete de seguridad se produce horas después de que Netanyahu, reunido en Tel Aviv con el enviado del presidente de EE.UU., Amos Hochstein, le advirtiera anoche que para lograr el retorno de los residentes del norte Israel "hará lo que sea necesario".

UCRANIA GUERRA

Kiev denuncia que soldados rusos ejecutaron con una espada a un prisionero ucraniano

Kiev (EFE).- El Defensor del Pueblo ucraniano, Dmitró Lubinets, denunció este martes "un nuevo crimen de guerra" supuestamente cometido por soldados rusos que habrían ejecutado con una espada a un prisionero de guerra ucraniano desarmado que tenía las manos atadas con cinta aislante. El caso denunciado por Lubinets saltó a la luz pública en las últimas horas con la aparición en redes sociales de una fotografía de un hombre con el uniforme del Ejército ucraniano yaciendo en el suelo con una espada con la inscripción "Por Kursk" (presumiblemente en referencia a la ocupación ucraniana de parte de esta región rusa) clavada en el pecho.

UCRANIA GUERRA

Zelenski dice que tiene listo "más del 90 %" de su 'Plan de la Victoria'

Kiev (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reveló anoche en su discurso a la nación que tiene listo "más del 90 %" del llamado Plan de la Victoria de Ucrania que tiene previsto presentar este mes en Washington al presidente de EEUU, Joe Biden, y a los dos candidatos a sucederle, la vicepresidenta Kamala Harris, del Partido Demócrata, y el expresidente republicano Donald Trump. "Más del 90 % está escrito ya. Todo junto, este paquete puede garantizar un desarrollo correcto de la situación no sólo para Ucrania, sino para todos los que valoran el derecho internacional en el mundo", dijo Zelenksi. El presidente ucraniano adelantó que su administración está "preparándose para presentar" el plan a sus aliados "la próxima semana".

RUSIA DESINFORMACIÓN

Meta prohibe en sus plataformas a RT News y otros medios estatales rusos

Nueva York (EFE).- Meta, propietaria de Facebook, Instagram, Whatsap y Threads, prohibió "después de una cuidadosa consideración" que el canal televisivo de noticias RT (Russia Today) y otros medios estatales rusos estén presentes en sus plataformas, con el argumento de que participan en operaciones de injerencia en otros países. "Rossiya Segodnya, RT y otras entidades relacionadas ahora están prohibidas en nuestras aplicaciones a nivel mundial por actividad de interferencia extranjera", dijo un portavoz de Meta en un comunicado. La decisión de Meta llega días después de que el Gobierno de EEUU anunciara sanciones contra RT y otros medios controlados por Moscú.

IRÁN AUSTRIA

Irán libera a un ciudadano austriaco encarcelado desde 2022

Teherán (EFE).- Irán liberó este martes a un ciudadano austriaco encarcelado en el país persa desde 2022, acusado de cometer delitos en la provincia de Azerbaiyán Occidental, informó la agencia del Poder Judicial. "Este ciudadano austriaco, que se encontraba en prisión debido a delitos cometidos en la provincia de Azerbaiyán Occidental, fue liberado de la prisión con la ayuda de las instituciones de indulgencia y la benevolencia islámica", afirmó el jefe de la Justicia de Azerbaiyán Occidental, Nasser Atabati, indicó Mizan. "Tras su liberación, este preso fue entregado al embajador de Austria para que salga (del país)", agregó. Atabati no explicó los crímenes de los que estaba acusado el austriaco Christian Weber.

EEUU ELECCIONES

Trump elogia el "excelente trabajo" del Servicio Secreto en segundo intento de asesinato

Washington (EFE).- El expresidente de EEUU y candidato republicano, Donald Trump, elogió este lunes el "excelente trabajo" desempeñado por el Servicio Secreto al capturar al sospechoso de un segundo intento de asesinato en su contra. Durante una conversación en la red social X con el gurú de las criptomonedas Farokh Sarmad, el magnate neoyorquino dio detalles sobre el presunto intento de magnicidio que sufrió el domingo en un campo de golf en West Palm Beach (Florida). "Fue algo bastante complicado pero salió bien. El Servicio Secreto hizo un excelente trabajo, y tienen al hombre tras las rejas, y esperemos que esté allí por mucho tiempo", explicó Trump. Según relató, se encontraba jugando al golf con amigos cuando se escucharon disparos y el Servicio Secreto lo evacuó rápidamente.

ECUADOR ENERGÍA

Ecuador tendrá apagones nocturnos en todo el país por crisis energética causada por sequía

Quito (EFE).- Ecuador vivirá apagones a nivel nacional de ocho horas de duración durante cuatro noches de la próxima semana debido a un nuevo periodo de escasez de electricidad, causado por una grave sequía en sus principales centrales hidroeléctricas que impide abastecer la demanda interna. El Gobierno anunció este lunes en un comunicado que desde el 23 de septiembre los apagones se registrarán a diario en todo el país desde las 22:00 a las 6:00 hora local (3:00-11:00 GMT), al menos hasta el jueves de la próxima semana. Para la noche de este miércoles ya había sido anunciado un apagón a nivel nacional de similares características que el Ejecutivo había atribuido a una medida para realizar trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica nacional con miras a un posible nuevo periodo de racionamientos de electricidad.

BIRMANIA INUNDACIONES

Aumentan a 226 los muertos y hay cientos de miles afectados por inundaciones en Birmania

Bangkok (EFE).- Al menos 226 personas han muerto y 77 permanecen desaparecidas debido a las inundaciones en Birmania que comenzaron a comienzos de semana a causa de la depresión tropical Yagi, que además afecta a cientos de miles de personas a lo largo del país, según datos publicados este martes. La junta militar birmana señala que más de 163.700 personas se han visto afectadas por el desastre y unas 150.000 viviendas han quedado sumergidas, recogen los medios oficialistas. Las áreas más afectadas se encuentran en la región de Mandalay, los alrededores de la capital, Naipyidó, y el nororiental estado Shan, entre otras regiones del país.

DEMOCRACIA INFORME LATINOAMÉRICA

Informe advierte de caso venezolano y crimen organizado como riesgos para la democracia

Copenhague (EFE).- El Informe Global que elabora el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), con sede en Estocolmo, advierte de la amenaza que significa para América Latina la situación en Venezuela así como el crimen organizado que puede llevar a potenciar tendencias autoritarias Aunque el informe se centra en 2023 y no habla de las elecciones en el actual 'superaño electoral', el secretario general de IDEA, Kevin Casas-Zamora, resalta el caso de Venezuela, que califica de "fraude evidente a todas luces", acusando al Consejo Electoral de presentar resultados "sin ningún asidero real". "Si la región no es capaz de decir con claridad que la única vía legítima para acceder al poder es la electoral y el fraude no es aceptable, hay que temer por la democracia en América Latina", dice. EFE

int/ah