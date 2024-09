La ministra Elma Saiz destacará el papel del fútbol como "catalizador" de la inclusión social en WFS

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, destacará el poder del fútbol como "catalizador" de la inclusión social en su participación este miércoles en la octava edición de World Football Summit, el congreso internacional sobre la industria del balompié que se celebra este miércoles y jueves en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. En el marco de la estrategia nacional para la inclusión y la cohesión social, la ministra Saiz Delgado pronunciará un discurso destacando el papel del fútbol como impulsor de un cambio positivo, pilar de inclusividad y unión entre diferentes culturas. Para Elma Saiz su participación en World Football Summit le brinda una "plataforma excepcional" para destacar cómo el deporte, y en particular el fútbol, puede ser un "poderoso catalizador para la inclusión social". "Desde el Gobierno de España, estamos comprometidos con la creación de una sociedad más justa e inclusiva, y vemos en el fútbol un aliado fundamental para alcanzar estos objetivos. Creo firmemente, como dijo el Presidente Nelson Mandela, que el deporte tiene la capacidad de cambiar el mundo", señaló. Tras la intervención de la ministra, dialogará con importantes personalidades del ámbito del deporte que luchan por mejorarlo en ámbitos de inclusión LGTBIQ+, igualdad de género, racial, lucha contra el racismo, inclusión de la discapacidad, e inclusión social. La CEO de World Football Summit, Marian Otamendi, subrayó que la presencia de la ministra Elma Saiz en WFS Europa 2024 refuerza la misión del congreso de hacer del fútbol un "verdadero motor de cambio positivo en la sociedad". "España, por la potencia de nuestro fútbol, debe liderar dicho cambio. Es un privilegio contar con su importante implicación", añadió. WFS Europa 2024 se alinea con varias iniciativas gubernamentales como la promoción de la igualdad de género, con más del 34 por ciento de mujeres ponentes en el evento; un cuarto de los 2.500 asistentes son mujeres; promueve la participación de personas con diversidad funcional; ha impulsado la sostenibilidad, con la plantación de un bosque para compensar la huella de carbono del evento, y una acción de sensibilización sobre igualdad en las 3.000 viviendas de Sevilla, en colaboración con Real Betis Balompié y el Sevilla FC. Además, se celebrará el programa 'Quiero ser cómo, on tour by LigaF', de Relevo, con la participación de las jugadoras Rosa Márquez y Eva Llamas.

