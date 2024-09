Joan Mir y Luca Marini confirman que se encuentran "mucho mejor" de salud

Madrid, 17 sep (EFE).- El español Joan Mir y el italiano Luca Marini, pilotos oficiales de Honda, han confirmado su mejoría en el estado de salud que les impidió disputar el anterior Gran Premio de San Marino de MotoGP en el circuito 'Marco Simoncelli' de Misano Adriático.

"Si hacemos una sola vuelta durante este fin de semana, ya será mejor que la anterior, por lo que ahora me encuentro mucho mejor y he podido entrenar a tope durante esta semana fuera de la pista, así que mi condición física no es un problema", asegura Mir en la nota de prensa del equipo oficial Honda Racing Corporation (HRC).

"Pudimos ponernos un poco al día en el test del lunes y probar un par de cosas que deberían permitirnos dar el pistoletazo de salida este fin de semana, así que vamos a ver qué nos depara el fin de semana, ya que empezamos este intenso periodo de carreras", recuerda Mir sobre el comienzo del 'periplo asiático'.

El italiano Luca Marini exclama en la nota de HRC que "¡El único camino a seguir este fin de semana es hacia arriba!".

"Me decepcionó mucho no correr el fin de semana pasado, pero fue la decisión correcta y después conseguimos hacer muchas cosas en el test a pesar de mi estado, que era positivo, y después del test tenemos un par de cosas que probar este fin de semana para mejorar nuestro rendimiento", añade.

"Es un privilegio tener otra oportunidad de correr de nuevo delante de los aficionados locales y el objetivo es tener un fin de semana más competitivo para ellos", afirmó Marini. EFE

JLL/nam