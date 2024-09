Biden llama a Trump para mostrar su "alivio" tras el frustrado intento de asesinato

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llamado este lunes al expresidente Donald Trump para mostrarle su "alivio" tras el nuevo y frustrado intento de asesinato contra el magnate ocurrido durante la jornada anterior cuando este se encontraba jugando al golf en Florida. "(Biden) acaba de hablar con el expresidente Trump y le ha mostrado su alivio de que se encuentre a salvo. Los dos han mantenido una conversación cordial y el expresidente ha agradecido la llamada", reza un comunicado de la Casa Blanca. Tan solo unas horas antes, Trump había culpado a Biden y a la vicepresidenta, Kamala Harris, de utilizar una "retórica" que ha motivado que le hayan disparado en dos ocasiones en los últimos meses. Por otro lado, las autoridades estadounidenses han seguido desvelando nuevos detalles del intento de ataque contra Trump. El director en funciones del Servicio Secreto, Ronald Rowe, ha afirmado que el sospechoso detenido, Ryan Wesley Routh, no tenía "línea de visión" con el magnate en el momento en el que fue detenido. "Mientras el expresidente Trump se desplazaba por la quinta calle, cruzaba el campo y se perdía de vista el sexto hoyo, el agente, que estaba barriendo visualmente la zona vio al sujeto armado con lo que percibió como un rifle e inmediatamente disparó su arma de fuego. El sujeto, que no tenía línea de visión con el expresidente, huyó del lugar. No disparó ni realizó ningún disparo contra nuestros agentes", ha expresado en una rueda de prensa recogida por la cadena de televisión CNN. A pesar del ello, la Oficina Federal de Investigación (FBI) ha calificado el intento de asesinato como "extremadamente grave", por lo que ha mostrado su compromiso de "proporcionar respuestas sobre lo que ha motivado los eventos ocurridos". Routh, de 58 años y sospechoso del ataque contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump cuando se encontraba jugando al golf este domingo en Florida, ha sido este lunes acusado de dos cargos federales por uso ilegal de armas de fuego. Se trata del segundo incidente de estas características en el que se ve envuelto Donald Trump, después de salir herido en julio durante un mitin de campaña en Pensilvania. En aquella ocasión, el autor de los disparos fue abatido.

