Uno de cada cinco padres se preocupa porque sus hijos no tienen amigos

Desarrollar amistades a menudo se considera una parte natural de la infancia, pero puede ser más fácil para algunos niños que para otros. No obstante, muchos padres se preocupan por las amistades de sus hijos, según la Encuesta Nacional sobre Salud Infantil del Hospital de Niños CS Mott de la Universidad de Michigan (Estados Unidos). De hecho, uno de cada cinco dice que su hijo de seis a 12 años no tiene amigos o no tiene suficientes amigos. Además, el noventa por ciento de los padres cree que a sus hijos les gustaría hacer nuevos amigos. "Las amistades pueden desempeñar un papel importante en la salud y el desarrollo general de los niños, su bienestar emocional, su autoestima y sus habilidades sociales", recuerda la codirectora de Mott Poll, Sarah Clark. "Pero algunos padres dicen que sus hijos enfrentan barreras para hacer amigos, como la personalidad, la ansiedad social, condiciones médicas o simplemente no tener tantas oportunidades". Más de la mitad de los padres informan de que existe al menos un factor que dificulta que sus hijos hagan nuevos amigos, y aproximadamente uno de cada cinco afirma que la timidez o la torpeza social impiden los esfuerzos de sus hijos por hacer nuevos amigos. Otro 15% de los padres dice que los problemas de amistad surgen porque los niños son malos, mientras que menos del 10% dijo que la discapacidad o condición médica del niño hacía que las amistades fueran más desafiantes. Los padres de niños mayores tenían más probabilidades que los padres de niños más pequeños de decir que las dificultades para hacer nuevos amigos estaban relacionadas con que otros niños ya tenían grupos de amigos o tenían muy pocos lugares donde reunirse. El informe, representativo a nivel nacional, se basa en las respuestas de 1.031 padres de niños de entre 6 y 12 años encuestados en agosto de 2024. Según este trabajo, tres de cada cuatro padres han tomado medidas para ayudar a sus hijos a hacer nuevos amigos. Las estrategias más comunes incluyen organizar salidas o citas para jugar, inscribir a su hijo en actividades para conocer a niños con intereses similares o darle consejos sobre cómo hacer amigos. Aproximadamente una cuarta parte de los padres intentan hacerse amigos de otros padres que tienen hijos de la misma edad. "Ayudar a los niños a hacer amigos es un equilibrio entre orientación, estímulo y darles espacio para desenvolverse en situaciones sociales de forma independiente", matiza Clark. "La participación de los padres puede variar según la edad, la personalidad y las necesidades sociales del niño". Por ejemplo, los niños que tienen dificultades para hacer nuevos amigos debido a la timidez, problemas médicos o ansiedad social, pueden necesitar que se les enseñe a hacer amigos de a poco. Los padres pueden ayudar eligiendo una actividad en grupos pequeños que le guste al niño, sugiere Clark, y dándole espacio para que se sienta cómodo interactuando con sus compañeros. "Para algunos niños, hacer nuevos amigos puede ser estresante", apunta Clark. "Recuerde que los niños todavía están desarrollando y practicando sus habilidades sociales mientras hacen y mantienen amistades. Los padres deben esperar y permitir que los niños cometan errores, interviniendo solo en cuestiones de seguridad. Más tarde, en un momento privado con el niño, los padres deben estar dispuestos a escucharlo y ofrecerle consejos". Los padres de niños mayores también son más propensos a permitir que sus hijos usen las redes sociales para conectarse con amigos (incluido uno de cada cuatro padres de niños en edad escolar secundaria) y comprar artículos para ayudarlos a "integrarse". Clark advierte a los padres que tengan cuidado con el uso que sus hijos hacen de las redes sociales, ya que se ha demostrado que aumentan el riesgo de desarrollar problemas de salud mental como ansiedad y depresión debido a las oportunidades de influencias negativas de los compañeros. "Los padres que deciden permitir el uso de las redes sociales deben ayudar a sus hijos a aprender a usarlas de manera responsable", afirma. Otra conclusión del estudio es que los padres quieren que las familias de sus amigos sean como ellos. Así, más de la mitad de los padres consideran que es muy importante conocer a los padres de los amigos de sus hijos, mientras que más de una cuarta parte están muy preocupados por el hecho de que los amigos de sus hijos alienten a sus hijos a hacer cosas que los padres no aprueban. Pero uno de los hallazgos más sorprendentes de la encuesta, dice Clark, fue que dos de cada tres padres dijeron que era importante que los amigos de sus hijos pertenecieran a familias como las suyas. Lo más común era que esto implicara estilos de crianza similares. Más de un tercio de los padres también indicaron que preferían que los amigos de sus hijos pertenecieran a familias con una determinada afiliación política o religiosa. Un número menor de padres dijo que era importante que las familias de los amigos tuvieran niveles similares de educación o ingresos. Clark advierte que mantener las amistades de los niños exclusivas de ciertos círculos puede impedirles desarrollar perspectivas más amplias, una mentalidad abierta y mejores habilidades sociales. "La escuela suele ser vista como un lugar donde los niños encontrarán y establecerán conexiones con compañeros de diferentes orígenes, ideas, costumbres y formas de pensar. Limitar los amigos de un niño a aquellos de orígenes similares puede obstaculizar su capacidad y comodidad para navegar en redes diversas en el futuro".

