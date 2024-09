Trump dice que su "determinación es más fuerte después de otro intento de asesinato"

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha afirmado que su "determinación es más fuerte después de otro intento de asesinato" después de que las autoridades estadounidenses hayan detenido a una persona tras notificar disparos en el campo de golf del magnate en Florida, hechos que están siendo investigados por la Oficina Federal de Investigación (FBI). "¡Mi determinación es más fuerte después de otro intento de asesinato. Nunca bajaré el ritmo. Nunca me rendiré. NUNCA ME RENDIRÉ", ha indicado en un correo electrónico para recaudar fondos recogido por la cadena de televisión estadounidense CNN. Por otro lado, ha actualizado su página web subrayando que está "sano y salvo" y "nadie ha resultado herido". "No teman (...) Pero hay gente en este mundo que hará lo que sea para detenernos. No dejaré de luchar por vosotros. Siempre os amaré por apoyarme", se puede leer. Los jefe de campaña de Trump han aseverado a su personal que la seguridad "es siempre" su "principal prioridad". "Este no es un asunto que tomemos a la ligera. Su seguridad es siempre nuestra máxima prioridad. Le pedimos que se mantenga alerta en sus idas y venidas diarias. Esté atento y mantenga un nivel constante de conciencia de la situación", según un comunicado. El FBI está "investigando lo que parece ser un intento de asesinato" contra Trump, apenas dos meses después de un intento de asesinato en su contra en un mitin en Pensilvania, que se saldó con un simpatizante fallecido. El candidato presidencial se encuentra a salvo. Un agente del Servicio Secreto vio el cañón de un rifle y se "enfrentó" al sospechoso. Además, un testigo tomó una fotografía de su vehículo, lo que condujo a la detención del hombre. Las autoridades "inundaron" la zona de agentes y detuvieron a un individuo que no estaba armado y no ha hecho ninguna declaración sobre su presunta participación en el incidente. No obstante, los agentes encontraron un rifle AK-47, dos mochilas y una cámara GoPro en el lugar en el que el sospechoso estaba ubicado entre los arbustos del campo de golf. Según fuentes policiales, la persona detenida ha sido identificada como Ryan Wesley Routh, de 58 años. Este se encontraba a unos 400 metros de Trump, quien ha abandonado el campo de golf y se encuentra de nuevo en su mansión de Mar-a-Lago.

