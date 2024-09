Tamara Gorro sale en defensa de Elena Tablada tras sus sorprendentes declaraciones

Elena Tablada ha sido un de las principales protagonistas de la semana tras desvelar en un programa de Mtmad que el motivo de su ruptura matrimonial con Javier Ungría fue la manía que le cogió a su hija Ella. Unas declaraciones que no han pasado desapercibidas. A raíz de esta confesión, muchos han sido los comentarios que se han hecho al respecto y algunas personas cercanas a la diseñadora han dado la cara por ella. Es el caso de su amiga, Tamara Gorro, quien nos ha asegurado que Elena se encuentra "bien ¿por qué va a estar mal? está bien". Además, ha confesado que "a mí no me sorprende que ella diga esto, porque el entorno lo sabe, y que ella ha decidido decirlo" y ha dejado claro que "yo respeto lo que cada uno haga". La colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' ha desvelado que Elena "lo ha pasado mal, lo ha pasado muy mal", pero no ha querido explicar el porqué, ya que eso le corresponde a ella: "Lo dirá ella". Eso sí, ante las posibles medidas legales que podría tomar Javier tras las declaraciones que ha hecho, Tamara lo tiene claro: "Bueno, a lo mejor ya se guarda un as en la manga por si le demanda". Por último, la Gorro aseguraba que "lo que quiero es que ella sea feliz, es que es una tía maravillosa y una estupenda y excelente madre".

