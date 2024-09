Los Ángeles (EE.UU.), 15 sep (EFE).- La serie 'Hacks' se coronó este domingo como la mejor serie de comedia en la 76 edición de los premios Emmy, venciendo así a su rival 'The Bear', que competía por segundo año consecutivo por este codiciado galardón.

'Hacks' se impuso ante 'Abbott Elementary', 'Curb Your Enthusiasm', 'Only Murders In The Building', 'Palm Royale', 'What We Do in the Shadows' y 'Reservation Dogs', que también aspiraban a llevarse la estatuilla. E