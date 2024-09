El temporal 'Boris' deja al menos once muertos a su paso por el centro y este de Europa

Al menos once personas han fallecido a consecuencia del temporal de lluvia que ha azotado en los últimos días el centro y este de Europa, provocando inundaciones y evacuaciones en varios países de la zona y que ya se ha cobrado víctimas mortales en Austria, Polonia, República Checa y Rumanía. El temporal 'Boris' ha azotado con fuerza la región durante todo el fin de semana, por lo que se espera que la cifra de fallecidos pueda aumentar a medida que avanzan las labores de emergencia y rescate de desaparecidos. Parte de los países de la zona se han puesto en alerta ante las inclemencias. Rumanía ha registrado en los últimos días seis fallecidos, lo que le convierte en el país más afectado por el paso del temporal 'Boris'. Los fallecidos se concentran en el condado de Galati, la zona más afectada por las inundaciones, donde además hay más de 5.000 viviendas afectadas. El primer ministro rumano, Marcel Ciolacu, ya visitó el domingo la zona afectada. Las autoridades han levantado dos campamentos con tiendas de campaña con una capacidad total para alojar a 800 de los desplazados. El Instituto de Hidrología y Gestión del Agua ha mantenido para estos días la 'alerta roja' por posibles inundaciones. Por otro lado, en Austria se ha confirmado la muerte de al menos dos personas en el estado de Baja Austria, un lugar donde el Gobierno ha declarado la zona catastrófica por los estragos provocados por 'Boris'. "La situación sigue siendo dramática", ha advertido la gobernadora del estado, Johanna Mikl-Leitner. En Baja Austria más de 200 carreteras han tenido que ser cerradas, más de 1.800 edificios han sido evacuados y miles de alumnos se han visto obligados a quedarse en casa. En torno a 3.500 viviendas están actualmente sin electricidad debido a los daños registrados en instalaciones energéticas por los hasta 370 milímetros de lluvia que han caído en los últimos días. En República Checa la situación no es más alentadora, e incluso el alcalde de una de las localidades más damnificadas ha catalogado lo ocurrido como "un apocalipsis". En el país centroeuropeo se ha confirmado este lunes la muerte de una persona ahogada en un río, mientras que otras siete se encuentran desaparecidas. Se estima que tres de los desparecidos han quedado encerrados en un coche atrapado en un río embravecido en las inmediaciones de la ciudad de Jesenik, cerca de la frontera con Polonia. El resto de desaparecidos podrían haber sido arrastrados por masas de agua de unas inundaciones que el primer ministro, Petr Fiala, considera son únicas en un siglo. DECLARACIÓN DE DESASTRE NATURAL EN POLONIA Por su parte, en Polonia las autoridades habían convocado este lunes una reunión de emergencia del Consejo de Ministros tras el cual se ha declarado el estado de desastre natural en las zonas más afectadas. Las incesantes lluvias han provocado inundaciones generalizadas en zonas cercanas a la frontera con República Checa, y por el momento se ha confirmado la muerte de una persona en la localidad de Nysa, en el sur del país, si bien se teme que el balance pueda aumentar próximamente. En otros países de la zona, como en Hungría, también se han registrado incidentes por las intensas lluvias, aunque por el momento no se han confirmado víctimas mortales. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha anunciado este mismo lunes la suspensión de sus "obligaciones internacionales" para centrar sus esfuerzos en atender las necesidades de sus ciudadanos ante las "condiciones meteorológicas extremas". Alemania también se prepara para una crecida inminente del caudal de los ríos provocada por las inundaciones en las regiones fronterizas. Desde la capital, Berlín, han prometido apoyo para todos aquellos países vecinos que soliciten ayuda por las inundaciones.

