Conchita Martínez: "Con Badosa y el bronce olímpico... ¿Por qué no pensar en ganar?"

Madrid, 16 sep (EFE).- La cuenta atrás para las Finales de la Copa Billie Jean King ha comenzado con la designación de las jugadoras que formarán los doce equipos aspirantes, entre ellos España, liderada de nuevo por Paula Badosa.

Málaga, en noviembre, será una fiesta del tenis. En quince días se disputarán las Finales de la Copa Davis y de la Copa Billie Jean King. Conchita Martínez, la legendaria jugadora española, campeona de la competición, es la directora del evento femenino y se muestra feliz con la presencia de las principales jugadoras del mundo. Entre ellas, Paula Badosa, con la que considera que España, que iniciará el recorrido contra Polonia sin la número uno del mundo Iga Swiatek, puede aspirar al triunfo final.

Actual entrenadora también de la rusa Mirra Andreeva, la aragonesa, campeona de Wimbledon en 1994, con tres medallas olímpicas y cinco veces campeona de la Copa Billie Jean King, conversó con la Agencia EFE.

- Pregunta: Los equipos para las Finales de la Copa Billie Jean King se han hecho públicos este lunes. Están las mejores del mundo. Un gran cartel para Málaga, un alto nivel con pocas ausencias.

- Respuesta: "Sí, la verdad es que estamos muy contentos por el nivel. Todas las naciones de todos los países van a van a traer a muchísimas jugadoras muy buenas. Tenemos tres de las diez mejores del mundo, como la estadounidense Jessica Pegula, la número tres, Danielle Collins, la diez, la italiana Jasmine Paolini que es la quinta y otros grandes nombres como Paula, por ejemplo, con España.

Y otras como Leylah Fernandez de Canadá, Emma Raducanu de Gran Bretaña, Naomi Osaka con Japón... muy buenas jugadoras. La República Checa con un gran equipo siempre con grandes jugadoras. En definitiva, jugadoras con un gran recorrido en esta competición en los últimos años. Estoy muy contenta, con muchas ganas de que llegue el momento y de que podamos disfrutar de un gran tenis.

- P: Además, esta edición pinta muy bien porque se junta, incluso coinciden dos días, con las Finales de la Copa Davis. Una auténtica fiesta del tenis en Málaga.

- R: "Va a ser superinteresante. La Billie Jean King empezará antes pero se solapa un par de días con la Copa Davis. Vamos a disfrutar de un gran tenis tanto en lo femenino como en lo masculino.

Y la gran noticia es que España esté otra vez ahí en las Finales de la Copa Davis, que se haya clasificado. Es una gran noticia y también orgullo que se disputen en Málaga, que estos eventos se jueguen en nuestro país. Tenemos que estar muy orgullosos".

- P: ¿La presencia de Paula Badosa, además de ser uno de los grandes reclamos del tenis español, da un salto de calidad al equipo de España para la competición?

- R: Por supuesto que sí. España tiene un gran equipo y Paula está teniendo un gran año con buenos resultados y que juegue la número uno de España da ese plus, más tranquilidad. Jessica (Bouzas) está haciendo grandes resultados, también Cristina (Bucsa) con Sara Sorribes en el dobles que fueron medalla de bronce en los Juegos y no nos olvidemos de Nuria Párrizas.. Pero es verdad que el hecho de tener a Paula es algo importante para España.

Por otro lado, que en Polonia no juegue Iga Swiatek pues también es algo bueno que el equipo español va a intentar aprovechar.

- P: ¿Los buenos resultados recientes de Paula Badosa y el bronce en los Juegos de París con Cristina Bucsa y Sara Sorribes en el dobles femenino han puesto otra vez a España en primera línea del tenis internacional?

- R: La verdad es que sí. Lo primordial es que Paula esté cuando ha mejorado de su lesión que le ha tenido apartada de los mejores puestos mundiales. El hecho de que esté jugando y que las lesiones le estén respetando le ha ayudado a conseguir esa estabilidad que necesitaba en los torneos, en jugar y acabar las competiciones. Ahora está jugando a gran nivel y entonces pues eso anima mucho a nivel mundial.

Y después pues esa medalla en las Olimpiadas en el dobles también hace soñar. Y por qué ellas no van a ser campeonas de la Billie Jean Cup?. Es verdad que los equipos traen a muy buenas jugadoras, pero España no tiene nada que envidiar.

- P: ¿Este formato de la competición está consolidado o hay ciertas dudas sobre ella y un planteamiento hacia un posible cambio futuro?

- R: Siempre se van modificando cosas, no? Lo que es importante es que se está escuchando mucho a las capitanas, capitanes y jugadoras. Es verdad que siempre se pueden modificar alguna cosa aquí o allá, pero bueno; este año el hecho de que no haya fase de grupos y que se juegue como un cuadro normal.. creo que va encaminado por ahí, hacia ese camino.

Es verdad que se está hablando de intentar que se haga en conjunto con la Copa Davis y eso es algo que va a llevar algo más de tiempo, pero yo creo que va por ese camino.

- P: ¿Donde se ve mejor, en la cancha como entrenadora o en los despachos como ahora?

- R: Desde que me retiré he hecho un poquito de todo. A mí me gusta mucho el rol que tengo de entrenadora porque es algo que me apasiona y siempre me ha gustado pero es perfectamente compatible y combinable con los despachos. El hecho de ser directora del torneo de la Copa Billie Jean King me llena de orgullo y es un honor que hayan pensado en mi.

Es una competición que me encanta, que siempre me ha encantado. He defendido los colores de España muchas veces y hemos tenido muy buenos resultados en esta competición. La verdad es que me encanta también poder ayudar a que la Copa Billie Jean King sea lo mejor posible. El mejor torneo mundial por equipos que existe. Me enorgullece que se haga en Málaga, en España.

- P: Como referente y leyenda en la historia del tenis que es usted, ¿cómo contempla el cambio de ciclo en el tenis masculino con el adiós del 'Big Three' y la consolidación de jugadores como Carlos Alcaraz o Jannik Sinner?.

- R: Bueno, es ley de vida. Ha habido también otros grandes jugadores como Andy Murray, como Stanislas Wawrinka, Juan Martín del Potro.. ha habido muchos pero la verdad es que los números de Novak Djokovic, de Rafa Nadal o Roger Federer es algo que era impensable. Si te lo dicen antes de que lo lograsen no lo crees. Estoy impresionada también con las actuaciones de Alcaraz. Un jugador tan joven que haya conseguido tanto tan pronto. Es impresionante y lo tenemos para rato.

Derrocha alegría y pasión y eso es algo que vale mucho porque si eres apasionado en algo y trabajas bien seguro que los resultados llegan. Y así ha sido con Alcaraz y también con Sinner y no hay que olvidarse de otros como Alexander Zverev o algún otro.

- P: ¿Se acaba Rafa Nadal?

- R: Está claro que se está tomando su tiempo y está decidiendo. Está escuchando a su cuerpo y a su cabeza. En estos momentos cree conveniente tomarse más tiempo y está en todo su derecho porque lo ha dado todo por este deporte y nos ha dado muchísimas alegrías. Así que una vez más que se tome todo el tiempo que necesite y haga lo que haga bien hecho va a estar".

- P: ¿Le imagina en Málaga, con la Billie Jean King y la Copa Davis?

- R: Podría ser, podría ser. He leído alguna declaración de David Ferrer que por qué no.. Entonces, bueno, entonces esto ya sería, vamos, la gran, la gran fiesta. Podría ser; ya nos han representado en las Olimpiadas tanto Carlos como él, en el dobles y quién te dice que no, que no quiera estar ahí. Y para ayudar al equipo a luchar por la Ensaladera otra vez".

Santiago Aparicio