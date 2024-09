Trump promete "deportaciones masivas" de migrantes haitianos tras asegurar que comen mascotas

El expresidente estadounidense y candidato republicano a la Presidencia, Donald Trump, ha prometido "deportaciones masivas" de migrantes haitianos desde el estado de Ohio tan solo varios días después de haberse hecho eco del bulo esparcido en redes sociales en el que se afirma que los migrantes haitianos se comen a las mascotas de los residentes de la ciudad de Springfield. "Haremos grandes deportaciones desde Springfield, Ohio", ha subrayado Trump durante una rueda de prensa en California, donde ha afirmado que los migrantes están "destruyendo la forma de vida" estadounidense. No obstante, las autoridades del estado, que han instado a "rebajar la retórica antiinmigración" por provocar problemas en materia seguridad, han indicado que no existen informes detallados que respalden las acusaciones difundidas tanto por Trump como por su 'número dos' para las presidenciales. Los comentarios de Trump tuvieron lugar durante el debate del martes con su rival del Partido Demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, que se rió y tildó sus palabras de "extremas". Tras lo sucedido, el alcalde de Springfield, Rob Rue, ha pedido a los políticos rebajar sus palabras, que solo han provocado un "giro negativo en la ciudad". "Están perjudicando a la población", ha manifestado en una entrevista con WSYX. El viernes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que la comunidad haitiana está "bajo ataque" y pidió que se pusiera fin a los comentarios de los republicanos. "Simplemente está mal. No tiene cabida en Estados Unidos", manifestó Biden. "Esto tiene que parar", señaló.

