Treinta heridos en Turquía por la explosión de una fábrica de pasta

(Actualiza recuento de heridos, declaraciones y más detalles)

Ankara, 15 sep (EFE).– Treinta personas resultaron heridas este domingo en una explosión en una fábrica de pasta en el distrito de Hendek, en la provincia occidental de Sakarya en Turquía, mientras el incendio en las instalaciones permanece activo.

Entre los heridos, la mayoría lesionados con quemaduras graves, cinco ya han sido dados de alta, mientras que otros seis permanecen en estado crítico, dos de ellos intubados, según informó el gobernador de Sakarya, Yaşar Karadeniz, en declaraciones a la prensa local.

"Había 57 trabajadores y dos empleados de cocina, en total, 59 personas en servicio. Solo una parte de ellos estaba en la zona de la explosión que, según los primeros informes, ocurrió en el área del molino (de harina)", detalló Karadeniz.

El gobernador agregó que la causa de la explosión no se podrá determinar hasta que se extinga por completo el incendio y se lleven a cabo las investigaciones por parte del Departamento de Bomberos y las fuerzas de seguridad.

"Aún no contamos con información sobre las causas, ya que no se pueden hacer evaluaciones mientras el incendio sigue activo. No hay zonas residenciales cercanas al lugar", dijo el alcalde metropolitano de Sakarya, Yusuf Alemdar.

La agencia estatal Anadolu ha informado que tras la explosión se desató un incendio en la fábrica, lo que motivó el despliegue de numerosas ambulancias y camiones de Bomberos.

El ministro turco de Justicia, Yılmaz Tunç, declaró que la Fiscalía General ha iniciado una investigación judicial para determinar la causa del incidente e identificar a los posibles responsables.

Zafer Emanet, uno de los trabajadores heridos, relató al diario Hürriyet que tras la explosión quedaron atrapados por un momento y no pudieron salir de la fábrica.

"Explotó con tanta fuerza que nos quedamos sin ropa y nuestros zapatos salieron volando. Estaba trabajando cuando una luz blanca brilló durante cuatro segundos. Cuando giré la cabeza, todo estaba destruido y el interior en llamas", añadió. EFE

