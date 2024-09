Nueva Champions, mismos aspirantes

Madrid, 15 sep (EFE).- Una remozada Liga de Campeones echa a andar desde la próxima semana, con el Allianz Arena de Múnich como destino el próximo 31 mayo del 2025, con notables variaciones en su recorrido pero con los mismos aspirantes de temporadas anteriores.

Con dos clubes más que en la vetusta Champions, con ocho partidos, en lugar de seis, antes de las eliminatorias de octavos, la principal competición continental se viste de largo. La tradicional fase de grupos al uso, con ocho cuartetos y la clasificación de los dos primeros de cada uno, ha dado paso a un primer tramo donde cada equipo juega cuatro encuentros como local y otros tantos, pero ante rivales distintos, como visitante.

Todos, los treinta y seis, forman parte de una misma clasificación. Los ocho primeros acceden directamente a las eliminatorias y los ocho siguientes, del nueve al dieciséis, jugarán una ronda previa, a ida y vuelta, con los clasificados del diecisiete al veinticuatro. Los ganadores de esos duelos completan los octavos. Los doce últimos quedan directamente eliminados.

Es la competición de los protagonistas. El escaparate de las estrellas que entran en la escena del principal torneo de clubes del mundo. El escenario de Kylian Mbappe con los colores de su nuevo club, el Real Madrid hasta ahora de Vinicius; de Erling Haaland, fiel al Manchester City del que se ha marchado Julián Álvarez para liderar el Atlético Madrid de Antoine Griezmann; de Harry Kane con el Bayern Múnich, de los jóvenes del Barcelona con Lamine Yamal respaldado por su estupenda Eurocopa: Mohamed Salah, en el Liverpool, Bradley Barcola y Ousmane Dembélé en el PSG de Luis Enrique...

Sin embargo, el poder de las grandes ligas continentales se mantiene. Alemania e Italia cuentan con más representantes que nadie esta vez; cinco: Bayer Leverkusen, Stuttgart, Bayern Múnich, Borussia Dortmund y Leipzig de la Bundesliga y Inter Milán, Milan, Bolonia, Atalanta y Juventus, de la Serie A. Cuatro ponen en escena la Premier -Manchester City, Arsenal, Liverpool y Aston Villa-, LaLiga -Real Madrid, Barcelona, Girona y Atlético Madrid- y la Ligue 1 de Francia -París Saint Germain, Mónaco, Brest y Lille-.

Con el Girona y el Brest como debutantes en la Liga de Campeones, el Real Madrid, como vigente campeón, el Manchester City, vencedor de la Premier y de la Champions en el 2022, apuntan como primeros rivales a batir de un evento al que aspiran otros clásicos del fútbol del Viejo Continente como el Bayern Múnich, el Inter Milán, Milan y Juventus, el Liverpool y el Arsenal, el París Saint Germain, otra vez ante su asignatura pendiente, y el Barcelona y Atlético Madrid que acomete un nuevo intento.

El Real Madrid inicia la defensa del decimoquinto título, el sexto de las once últimas ediciones, frente el Stuttgart en el estadio Santiago Bernabeu donde no ha perdido en sus trece últimos compromisos. El cuadro blanco, campeón también de la Supercopa europea, no ha encontrado la regularidad esperada en el inicio de curso. Teóricamente la llegada de Mbappe ha reforzado al equipo de Carlo Ancelotti que se ha encontrado con notables ausencias, especialmente la del inglés Jude Bellingham, y con la necesidad de adaptar un nuevo modelo después de la retirada del alemán Toni Kroos.

El Sttugart, revelación el pasado año en Alemania después del Leverkusen, pone a prueba el momento europeo del Real Madrid en la fase de grupos de la liga de campeones que acabará el próximo 29 de enero.

El Manchester City, el más potente del fútbol europeo, con el noruego Erling Haaland en órbita, líder en la Premier, recibe en el Etihad al Inter en una reedición de la final de la temporada 2022-23, la que le dio el título al cuadro de Pep Guardiola. El City lleva treinta y un partidos invicto en su campo.

La primera jornada de la nueva Liga de Campeones se reparte en tres días, martes, miércoles y jueves, por única vez en la temporada, con seis duelos en cada una de ellos.

Debutante en la máxima competición continental, cada partido es un premio para el Girona, una de las sensaciones de la pasada temporada. Animador de LaLiga hasta el despegue del Real Madrid, el conjunto de Michel Sánchez desafía el poderío del París Saint-Germain, en el Parque de los Príncipes, inmerso en una nueva era tras el adiós, siete años después, de Kylian Mbappe.

Debuta el miércoles el representante español, a la vez que el Manchester City contra el Inter y que el subcampeón, el Borussia Dortmund, que visita al Club Brujas belga, de vuelta en la Champions. El representante alemán fue el equipo que más veces mantuvo su portería a cero en la pasada edición.

La Champions es la asignatura pendiente del PSG. Intratable en Francia, decae al asalto de Europa. El campeón galo se aferra a la experiencia y el talento de su entrenador, Luis Enrique, en una nueva ocasión de capturar el ansiado trofeo.

Es una situación similar a la del Atlético Madrid, últimamente cerca pero sin capacidad al final para derribar el maleficio. Tres veces subcampeón, dos no hace mucho, dejó escapar una buena opción, otra, el pasado ejercicio, superado inesperadamente por el Borussia Dortmund. Notablemente reforzado, con Julián Álvarez como firme apuesta, irrumpe en una nueva acometida europea. Se estrena ante el Leipzig, del que no tiene buenos recuerdos.

Es un equipo con identidad el germano que el pasado curso no volvió la cara a sus duelos ante el Real Madrid. Ahora sin Dani Olmo, se mide al Atlético Madrid. No tiene un gran recuerdo del cara a cara el cuadro español que perdió el único precedente entre ambos, en la temporada 2019-2020, la de la pandemia. Fue eliminado en los cuartos de final, a partido único, en Lisboa.

La nueva Liga de Campeones propicia clásicos europeos casi cada semana. El duelo entre el Milán y el Liverpool en el Giusseppe Meazza es el primero de la presente edición. Venido a menos, lejos de su época dorada, el otrora campeón italiano recibe al Liverpool que inicia una nueva era tras Jurgen Klopp. Mantiene su potencial el equipo red que conserva su talante en la Premier y está considerado uno de los aspirantes en Europa. Es una reedición de la épica final del 2005.

El Barcelona pretende dar un paso al frente. Después de que el pasado curso rompiera el maleficio de la fase de grupos en la que se había estancado durante dos temporadas y llegó a cuartos de final, donde le frenó el PSG, aspira a alargar su recorrido amparado en una estupenda camada de jóvenes y al salto de calidad dado por alguno de sus jugadores, como Raphinha.

Líder en LaLiga EA Sports, el Barça visita a un Mónaco que regresa a la Liga de Campeones y que solo ha sufrido dos derrotas en sus últimos nueve encuentros como local.

El Juventus es otro que vuelve. En Turín se citan dos excampeones. El cuadro italiano y el PSV Eindhoven. Con Thiago Motta, revelación en la Serie A el pasado año, en el banquillo regresa a la máxima competición continental después de la ausencia del pasado año después de once presencias seguidas. Pero no logra el trofeo el Juventus desde la temporada 1995-96

Con Pep Guardiola y Luis Enrique asentados, excampeones de la máxima competición continental, la Liga de Campeones pone a prueba el nivel del preparador español, de moda en Europa. Al responsable del Manchester City y del París Saint Germain se unen ahora Xabi Alonso, con el Bayer Leverkusen, y del Arsenal, con Mikel Arteta al mando.

Sin embargo, de los cuatro equipos de LaLiga solo el Girona cuenta con un preparador de España, Michel Sánchez. El Barcelona cambió a Xavi Hernández por Hansi Flick y en el Atlélico y Real Madrid se mantienen el argentino Diego Pablo Simeone y el italiano Carlo Ancelotti.

Es un premio para Xabi Alonso el debut como entrenador Champions con el Bayer Leverkusen. fue la sensación en la pasada temporada. Solo perdió un partido, la final de la Liga Europa ante el Atalanta. Ahora da un paso más en la Liga de Campeones y se estrena contra el Feyenoord neerlandés.

Mikel Arteta, que acaricia la Premier cada año, propició la vuelta del club londinense a la élite continental. Entra en acción ante el campeón de la Liga Europa, el Atalanta, un conjunto reconocible y animador en cada competición.

Además, la primera jornada de la Liga de Campeones cuenta con duelos exóticos como el del Sparta Praga, que no juega esta fase del torneo desde el 2005-06 y que no supera la fase de grupos desde la 2003-04, ante el Salzburgo. El Bolonia, sorprendente el pasado curso en la Serie A, debuta con el Shakhtar, un clásico europeo que no termina de asentarse en los octavos. El cuadro italiano disputa la principal competición continental por primera vez en sesenta años. Más habitual es el Celtic escocés, que la disputa por tercera edición seguida tras cuatro años de ausencia.

El Estrella Roja recibe al Benfica en su estreno y el otro debutante, el Brest francés, inicia su recorrido como local, ante el Sturm Graz de Austria que solo jugó este torneo en la campaña 2000-01. EFE

apa/sab