JD Vance repite el bulo de los inmigrantes haitianos que comen mascotas lanzado por Trump

El candidato a vicepresidente de Estados Unidos por el Partido Republicano, JD Vance, ha repetido este domingo el bulo que lanzó Donald Trump sobre inmigrantes haitianos que comen perros y gatos en la ciudad de Springfield, en Ohio. Vance ha asegurado que conoce testimonios de primera mano de "mis votantes votantes" en la ciudad que aseguran que realmente es está pasando, ha explicado en una entrevista en la cadena CNN. "Los medios de comunicación estadounidenses han ignorado totalmente este tema hasta que Donald Trump y yo comenzamos ha hablar de los memes de gastos. Si tengo que crear historias para que los medios presten atención al sufrimiento de la gente, eso es lo que haré", ha argumentado Vance. La entrevistadora le ha planteado entonces que estaban creando historias. "Yo no he sido el que ha generado los 20.000 inmigrantes ilegales que hay en Springfield, sino que es gracias a la política de Kamala Harris. Sus políticas son las responsables, pero sí, hemos generado un foco de atención que ha provocado que los medios de comunicación estadounidenses hablen de esta historia y del sufrimiento causado por las políticas de Kamala Harris", ha argumentado. El alcalde de Springfield, Rob Rue, ha intervenido en la polémica y ha afirmado que no hay información "verificable" sobre las afirmaciones de Trump y su equipo, mientras que el gobernador de Ohio, el republicano Mike DeWine, ha desmentido abiertamente este bulo. El propio Ayuntamiento de la ciudad recoge en su web que hay entre 12.000 y 15.000 inmigrantes viviendo en el condado de Clark y que los haitianos viven allí legalmente dentro de un programa de acogida.

