Pamela Franco pasó incómodo momento durante concierto de salsa: le gritan el nombre de Pamela López

Pamela Franco pasa bochornoso momento en pleno concierto de salsa. | Amor y Fuego.

Pamela Franco, actual pareja del futbolista Christian Cueva, vivió un tenso y vergonzoso episodio durante su asistencia al concierto de Salsa 13, realizado el pasado fin de semana en el Estadio Nacional de Lima. La cantante de cumbia acudió al evento junto a su amiga Vanessa Pumarica, sin imaginar que sería blanco de burlas por parte de algunos asistentes, quienes comenzaron a gritarle “Pamela López” en tono sarcástico, en clara referencia a la aún esposa de Cueva.

El incidente quedó registrado en videos compartidos en redes sociales, donde se escucha a una mujer preguntar en tono burlón: “¿Es Pamela López?”. Segundos después, otra persona responde entre risas: “¡Nooo, es la moza!”, lo que generó comentarios y carcajadas entre el público presente. La situación generó incomodidad en Pamela Franco, quien visiblemente afectada decidió cambiar de ubicación dentro del estadio para evitar más enfrentamientos.

Este episodio se produce en medio de la polémica disputa legal entre Pamela Franco y Pamela López, la aún esposa de Christian Cueva, quien ha acusado al futbolista de haberle sido infiel con la cantante de cumbia. La controversia ha captado la atención del público y los medios de espectáculos, lo que ha convertido a Franco en un personaje mediático envuelto en constantes cuestionamientos.

Pamela Franco pasó incómodo momento durante concierto de salsa. (Foto: Captura de Amor y Fuego)

La presencia de la artista en el evento, que reunió a importantes exponentes de la salsa, se vio opacada por este momento incómodo, el cual también fue presenciado por Vanessa Pumarica, su amiga y compañera de salida. Pumarica expresó su molestia con quienes increparon a Franco, defendiendo su derecho a disfrutar del espectáculo sin ser atacada por su vida personal.

A pesar del incómodo momento, Pamela Franco intentó mantener la calma y evitar confrontaciones directas con el público. Sin embargo, el incidente ha generado reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios han criticado la actitud de los asistentes que se burlaron de la cantante, mientras que otros consideran que es una consecuencia de la polémica relación que mantiene con Cueva.

Este nuevo episodio vuelve a poner a Pamela Franco en el ojo de la tormenta, mientras la disputa entre Christian Cueva y Pamela López sigue acaparando titulares y generando debates en el mundo del espectáculo.

Pamela Franco lanza indirecta a Pamela López tras carta notarial. IG.

Pamela Franco mandó carta notarial a Pamela López

La tensión entre Pamela Franco y Pamela López ha tomado un rumbo legal luego de que la cantante de cumbia enviara una carta notarial a la aún esposa de Christian Cueva. Esta decisión se habría dado como respuesta a las declaraciones ofrecidas por López en una reciente entrevista, donde brindó detalles de su convivencia con el futbolista e hizo mención directa a la artista, lo que generó molestia en Franco. Aunque no quiso dar mayores detalles, la cantante confirmó ante cámaras que ha tomado acciones legales: “Es que ha habido un tema que no me parece. Ya se enterarán. Yo voy a seguir el curso”, afirmó.

Pamela López, por su parte, confirmó que ya fue notificada con el documento legal, aunque prefirió no dar declaraciones al respecto. “Sí, he recibido una carta notarial, pero bueno... sin comentarios. Los abogados se van a encargar de eso”, señaló ante la prensa, dejando en claro que será su defensa legal la que maneje la situación. La reacción de López ha sido interpretada por algunos como una manera de evitar escalar aún más la disputa mediática.