Maribel Guardia reacciona a supuesta infidelidad de su esposo, Marco Chacón, e Imelda Tuñón

Maribel Guardia desmiente acusaciones de falsificación del testamento de Julián Figueroa, fallecido en abril de 2023 (Foto: Cuartoscuro)

Maribel Guardia ha salido al paso de las acusaciones que la señalan a ella y a su esposo, Marco Chacón, de haber falsificado el testamento de su hijo, Julián Figueroa, fallecido en abril de 2023.

Estas acusaciones provienen de Imelda Tuñón, madre de su nieto, quien ha iniciado un proceso legal en contra de la pareja. Guardia, al regresar de unas vacaciones en Costa Rica, ofreció declaraciones a la prensa para aclarar su postura y desmentir las imputaciones.

La actriz expresó su incredulidad ante las acusaciones, señalando que no tienen fundamento. “¿Por qué tiene que ser mi marido quien lo falsificó? Yo creo que si alguien falsificara un testamento se pondría como heredero”, afirmó Guardia.

Además, destacó que el único heredero de Julián Figueroa es su hijo, lo que, según ella, demuestra la falta de lógica en las acusaciones. “Imelda está peleando contra su propio hijo”, añadió.

Maribel Guardia y Marco Chacón se casaron en 2011 y llevan juntos como pareja más de dos décadas (Foto: Instagram)

Guardia defiende a su esposo y niega rumores de relación con Imelda Tuñón

En sus declaraciones, Maribel Guardia también defendió a su esposo, Marco Chacón, calificándolo como un hombre íntegro y amoroso.

La actriz desmintió categóricamente los rumores que sugieren una relación entre Chacón e Imelda Tuñón, calificándolos como “una falta de respeto” tanto para su esposo como para la memoria de su hijo.

Guardia destacó el apoyo incondicional que ha recibido de Chacón durante los momentos más difíciles de su vida. “Mi marido lo único que ha hecho es darme amor, preocuparse por mí, cuidarnos. Es un hombre extraordinario”, afirmó. Además, expresó su gratitud hacia él por el cariño que siempre mostró hacia Julián Figueroa.

“Yo nunca había oído eso. Me parece una falta de respeto para los dos y para mí hijo, eso es totalmente falso (...) La verdad me ha hecho la mujer más feliz del mundo, estoy agradecida eternamente de lo amoroso que fue con m hijo Julián”.

El periodista Gustavo Adolfo Infante señaló una posible relación sentimental entre Chacón e Imelda Tuñón. (Fotos: @imetuñon, @marco_chaconf, Instagram)

Denuncias de amenazas y postura sobre la seguridad personal

En medio de esta disputa legal, Maribel Guardia también reveló haber recibido amenazas que, según indicó, provienen de personas cercanas a Imelda Tuñón.

Aunque no ofreció detalles específicos sobre el contenido de estas amenazas, confirmó que han llegado directamente a su teléfono. Sin embargo, la actriz dejó claro que no planea modificar su estilo de vida ni aumentar sus medidas de seguridad.

“Yo nunca he usado guaruras, canto en los palenques y en donde he estado, camino por la calle como una persona normal”, declaró Guardia.

A pesar de las amenazas, aseguró que no cambiará su forma de vivir y que confía en su fe para enfrentar cualquier adversidad. “Si algo me pasa, yo me encomiendo en Dios”, añadió.