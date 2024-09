Crónica del Girona - FC Barcelona: 1-4

El FC Barcelona, bajo la dirección de Lamine Yamal, ha goleado este domingo al Girona en Montilivi (1-4) en la quinta jornada de LaLiga EA Sports, un resultado que refuerza sus grandes sensaciones y le permite asentarse en el liderato de la tabla y que interrumpe la buena marcha de los de Míchel en las últimas fechas. Dos goles de la joven estrella azulgrana en siete minutos iniciaron la exhibición de los de Hansi Flick en el recinto gerundense, y, tras el descanso, los tantos de Dani Olmo y Pedri sentenciaban el choque. Stuani, en el 80, maquilló el marcador, todo en un encuentro que terminó con la expulsión de Ferran Torres por un pisotón sobre Asprilla. De esta manera, el Barça mantiene el pleno en la competición doméstica y llegará con confianza a su estreno ante el Mónaco -que le goleó hace unas semanas en el Trofeu Joan Gamper- en la novedosa Liga de Campeones, donde el Girona debutará frente al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. Sin sorpresas en el once, el mismo que goleó al Real Valladolid (7-0) justo antes del parón, el conjunto azulgrana necesitó apenas unos minutos para encontrar las buenas sensaciones en Montilivi, donde dominó a placer. En el 5, Lamine Yamal ya avisó con un zurdazo que atrapó Paulo Gazzaniga, y al cuarto de hora Robert Lewandowski se animó con un cabezazo que también acabó en las manos del portero argentino. Después de un par de ocasiones de Alejandro Balde, Lamine Yamal encontró finalmente premio a la insistencia culé al aprovechar un tremendo descuido de David López. Cuando el defensa trataba de salir con el balón jugado, el joven atacante español se lo robó y anotó el primero de la tarde con un remate alto (min.30). La estrella azulgrana no se quedó ahí y solo siete minutos después logró ampliar la renta de los de Hansi Flick. Tras una falta de Raphinha y el posterior despeje del cuadro local, la pelota quedó muerta en la frontal, donde apareció Lamine Yamal para ponerla dentro, ajustada al palo izquierdo (min.37). Justo a punto de llegarse al descanso, el colegiado Muñiz Ruiz pitó penalti por una mano de Iñigo Martínez, pero tras consultarlo con el VAR lo anuló, al entender que no era punible porque el esférico le llegó de espaldas tras un despeje de su compañero Balde. En medio de la pitada de Montilivi, los jugadores encararon el túnel de vestuarios. Nada más reanudarse el encuentro, Jules Koundé puso un balón largo a la espalda de la defensa y conectó con Dani Olmo, que se sacó un potente disparo con el que sorprendió al guardameta local para hacer el tercero de la tarde (min.47). Lewandowski todavía perdonó el cuarto, primero con un balón picado que no sorprendió a Gazzaniga y después con un chut que se fue por encima del larguero, y Lamine Yamal se quedó a poco del 'hat-trick' con un remate que desvió el portero. En el minuto 64, Marc Casadó puso un balón filtrado para Pedri, que superó a Gazzaniga en la salida y marcó a placer. Cristhian Stuani recortó distancias en el 80 al aprovechar un centro de Portu tras recortar a Marc-André Ter Stegen, antes de que el equipo barcelonés afrontase los últimos minutos con uno menos por la expulsión de Ferran Torres por un pisotón sobre Asprilla. Con este resultado, los de Flick suman 15 puntos, cuatro más que el Real Madrid y el Villarreal, mientras que el Girona interumpe una serie de dos victorias seguidas y se queda séptimo con siete unidades, las mismas que marcan los puestos europeos. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: GIRONA, 1 - FC BARCELONA, 4 (0-2, al descanso). --ALINEACIONES. GIRONA: Gazzaniga; Francés (Arnau, min.85), David López, Blind, Miguel Gutiérrez; Solís, Iván Martín; Bryan Gil (Asprilla, min.54), Danjuma (Portu, min.55), Tsygankov (Van de Beek, min.69); y Abel Ruiz (Stuani, min.69). FC BARCELONA: Ter Stegen; Koundé, Cubarsí (Héctor Fort, min.61), Iñigo Martínez, Balde; Casadó, Pedri (Pau Víctor, min.69); Lamine Yamal (Martín, min.92), Dani Olmo (Eric García, min.61), Raphinha; y Lewandowski (Ferran Torres, min.69). --GOLES: 0-1, min.30: Lamine Yamal. 0-2, min.37: Lamine Yamal. 0-3, min.47: Dani Olmo. 0-4, min.64: Pedri. 1-4, min.80: Stuani. --ÁRBITRO: Muñiz Ruiz (C.Gallego). Amonestó a Bryan Gil (min.36) y a Portu (min.91) por parte del Girona y a Pau Víctor (min.84) y a Lamine Yamal (min.91) por parte del FC Barcelona. Expulsó con roja directa a Ferran Torres (min.86). --ESTADIO: Montilivi. 13.891 espectadores.

