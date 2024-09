Crónica del Real Sociedad - Real Madrid: 0-2

El Real Madrid ha ganado este sábado por 0-2 en su visita a la Real Sociedad, en un partido correspondiente a la jornada 5 de LaLiga EA Sports y resuelto por dos penaltis transformados por el equipo merengue durante la segunda parte, primero con el brasileño Vinícius Jr. y luego con el francés Kylian Mbappé como goleadores. Al césped del Reale Arena saltaron los locales con una camiseta en homenaje al escultor Eduardo Chillida, con motivo del centenario de su nacimiento, mientras que el Real Madrid cambió su blanco habitual por una indumentaria naranja. Y bajo esos colores, en vez del azul oscuro del Paris Saint-Germain, la amenaza de Mbappé regresaba a San Sebastián. Un gran partido del delantero galo en la Champions League, cuando aún militaba en el PSG, dio al traste con los sueños europeos del club 'txuri-urdin' durante el curso pasado. Y precisamente Mbappé tuvo la primera ocasión de peligro sobrepasado el cuarto de hora, pero el guardameta Álex Remiro intervino con acierto para detener la pelota. La respuesta local no tardó y Luka Sucic estrelló en la cruceta un potente zurdazo desde el balcón del área. A la media hora de encuentro, el central madridista Antonio Rüdiger efectuó un buen cabezazo al saque de una falta lateral y obligó a que Remiro hiciera otra parada, esta vez de bastante mayor calibre, para mandar ese esférico a córner. Por parte de ambos conjuntos había electricidad y quedó claro cuando Sheraldo Becker, en el 36', recibió un pase dentro del área y remató con su zurda para toparse con el larguero. Era la segunda gran oportunidad de la Real Sociedad para haber abierto el marcador, pero se llegó al descanso con 0-0; ni Luka Modric, en una falta directa, pudo evitarlo. En la reanudación, apenas 19 segundos tardó el cuadro donostiarra en mandar otro remate al palo. Fue en la continuación del saque de centro, con una pared entre Sucic y Sadiq, y que el centrocampista croata usó para meterse en el área merengue; controló el pase de devolución de su compañero, se perfiló y tiró con la zurda, pero se topó con el poste. Para colmo de mala suerte, el Real Madrid sacó tajada de su primer acercamiento a la portería de Remiro durante la segunda mitad. En el lado derecho, Mbappé combinó con Dani Carvajal dentro del área y el lateral cedió hacia atrás para que, desde lejos, Arda Güler enganchase un zurdazo en cuya trayectoria interpuso Sergio Gómez su brazo. Penalti claro, que marcó Vinícius (min.58), y el juagdor brasileño en su rabiosa celebración mandó callar al estadio. La contestación del conjunto vasco sucedió 10 minutos después, merced a una falta lateral que tocó Igor Zubeldia de cabeza y que el otro central, Nayef Aguerd, cabeceó; el portero visitante, Thibaut Courtois, desvió atento a córner. Cuando corría el minuto 74, Jon Aramburu pisó a Vinícius cuando el brasileño había centrado al corazón del área. El árbitro, Martínez Munuera, revisó la acción a instancias del VAR e interpretó que era algo punible. Así que segundo penalti a favor del Real Madrid, que en esta ocasión lanzó Mbappé con templanza para establecer el 0-2. Aunque Imanol Alguacil hizo sustituciones para buscar la remontada, en el otro banquillo Carlo Ancelotti también realizó cambios acorde a su objetivo de amarrar el triunfo. Y en esa curiosa partida de ajedrez, el éxito fue para el entrenador italiano. Sus pupilos ralentizaron todo y, salvo un zurdazo lejano de Modric que repelió Remiro, no hubo más historia. Esta buena cosecha fuera de casa situó al Real Madrid con 11 puntos, en el segundo puesto de la clasificación y a un solo punto del liderato que tiene el FC Barcelona, con su duelo ante el Girona FC aún pendiente. Por su parte, la Real Sociedad prolongó su mal inicio de campaña y sigue con cuatro puntos coqueteando con la zona de descenso. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: REAL SOCIEDAD, 0 - REAL MADRID, 2 (0-0, al descanso). --ALINEACIONES. REAL SOCIEDAD: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd (Pacheco, min.75), Javi López (Muñoz, min.78); Zubimendi, Sergio Gómez, Sucic (Turrientes, min.75); Kubo, Becker (Barrenetxea, min.63) y Sadiq (Óskarsson, min.63). REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Militão, Mendy; Valverde, Modric, Güler (Lucas Vázquez, min.77); Brahim (Rodrygo, min.25), Vinícius y Mbappé (Endrick, min.89). --GOLES: 0-1, min.58: Vinícius (p). 0-2, min.75: Mbappé (p). --ÁRBITRO: Martínez Munuera (C. Andaluz). Amonestó con tarjeta amarilla a Sadiq (min.17), Aramburu (min.28), Pacheco (min.82) y Barrenetxea (min.83) por parte de la Real Sociedad, y a Modric (min.79) en el Real Madrid. --ESTADIO: Reale Arena, 37.370 espectadores.

