Pellegrini dice que "sería un error" que el Betis considerase al Leganés "rival propicio"

Sevilla (España), 12 sep (EFE).- El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha comentado este jueves que el Leganés, al que se medirán el viernes en el estadio Benito Villamarín en el partido que abre la quinta jornada de LaLiga EA Sports, "no es un rival propicio" para lograr la que sería primera victoria del torneo y que "si uno considera eso, sería un error".

Para el preparador del conjunto verdiblanco, que atendió a los periodistas tras el entrenamientos, ha argumentado que el conjunto madrileño es un rival "que viene jugando bien y consiguiendo resultados. Hay que tomarlo igual como si fuera el Real Madrid o el Barcelona".

En las filas pepineras, destaca en este arranque liguero el extremo hispanoargentino Juan Cruz, a quien Pellegrini hizo debutar en Primera hace dos años y que luego "tuvo por desgracia una lesión importante", pero ahora "ha vuelto a demostrar lo que fue" hasta ese problema físico.

El técnico suramericano ha anunciado que el delantero Juanmi Jiménez, por "un golpe en el tobillo en el entrenamiento de ayer", se une a la baja del central Marc Bartra, quien ya faltó antes del parón por "una sobrecarga".

Pellegrini, sin embargo, ha desvelado "la convocatoria" de los "dos jugadores que vienen" de América "después de la fecha FIFA", el centrocampista estadounidense Johnny Cardoso y el mediapunta argentino Giovani Lo Celso, que podría debutar en su segunda etapa en el Betis, si bien señaló que "se verá si juegan".

Además, el extremo canterano Jesús Rodríguez "va a estar citado, pero no quiere decir" que su ascenso al primer plantel "sea un paso definitivo" porque a pesar de que "ha participado con nosotros muchas veces" en los entrenamientos a sus órdenes y valora su "buena trayectoria", eso no significa "que esté preparado para el fútbol profesional. Lo cual no quiere decir que no vaya a tener oportunidades", ha relatado Pellegrini.

El preparador bético ha considerado que tiene a su cargo "una buena plantilla" de la que "se cambiaron catorce jugadores. Se fue gente importante y llegaron jugadores de calidad", aunque sí ha lamentado el traspaso del mediapunta Rodri Sánchez al fútbol catarí con el mercado ya cerrado.

Pellegrini ha afirmado que no esperaba esa marcha pero que "no podía hacer nada", con lo que ahora en la Liga Conferencia "el plantel queda con uno menos" porque el futbolista extremeño "cubría un puesto de canterano". EFE

1010205

lhg/agr/nam