Medidas anticorrupción de China estremecen al sector financiero

(Bloomberg) -- China está aumentando la presión sobre su ejército de 8.700 banqueros de inversión.

Después de verse obligados a aceptar grandes recortes salariales y adherir a otras medidas de austeridad bajo la campaña de prosperidad común que lleva años impulsando el presidente Xi Jinping, los ejecutivos de negociación en el país ahora están en la mira de la principal entidad anticorrupción del país.

Al menos tres banqueros de inversión de alto nivel de diferentes firmas de valores han sido detenidos por las autoridades chinas desde agosto, lo que ha estremecido a la industria. Uno de ellos, que solía supervisar las operaciones en Haitong Securities Co, huyó del país y fue detenido en el extranjero hace alrededor de dos semanas, antes de ser repatriado a China en un incidente ampliamente difundido por los medios de comunicación estatales.

Haitong y otras casas de bolsa respaldadas por el Estado pidieron recientemente a muchos de sus banqueros de inversión que entregaran sus pasaportes y pidieran permiso para todos sus planes de viaje de negocios y personales, según personas familiarizadas con el asunto. Las solicitudes siguieron directrices privadas de los reguladores chinos, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas al discutir asuntos internos.

A algunos empleados se les dijo que los reguladores están examinando las ofertas públicas iniciales y otras actividades de obtención de capital, y que los banqueros podrían ser llamados a interrogatorio en cualquier momento, agregaron las personas.

Las corredoras han endurecido las aprobaciones para los viajes al extranjero y han dicho a los empleados que también necesitan obtener la aprobación si desean renunciar, añadieron personas familiarizadas con el asunto. A quienes se les apruebe un viaje de negocios tendrán que hacerlo con un compañero de trabajo, y se restringirán las actividades fuera de los itinerarios preaprobados, según una de las personas.

En China, se sabe que las empresas estatales retienen los pasaportes de sus altos ejecutivos y de los funcionarios del Partido Comunista. No es habitual que las empresas extiendan ese requisito a los empleados de menor rango, como en el caso de Haitong y otras corredoras. Haitong no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Las detenciones de banqueros de inversión y las investigaciones reguladoras también están planteando preguntas sobre el futuro de la industria china de corretaje de US$1,7 billones y las actividades de los mercados de capitales nacionales, las que se han ralentizado bruscamente mientras la economía en general se tambalea. Las instituciones financieras chinas de propiedad estatal han limitado la remuneración anual de los altos cargos a 2,9 millones de yuanes (US$400.000), mientras que los recientes recortes salariales de los banqueros de China International Capital Corp. han alcanzado el 25% de sus salarios base.

“Todas estas medidas represivas dañarán la moral de los trabajadores financieros”, afirmó Shen Meng, director del banco boutique de inversión Chanson & Co. con sede en Pekín. Pero si se pueden erradicar los problemas, el sector podría funcionar mejor en el futuro, añadió. Shen dijo que el objetivo de las autoridades es “cambiar profundamente la distribución del pastel de beneficios en toda la industria financiera”.

Este mes, Haitong, con sede en Shanghai, acordó combinarse con un rival más grande respaldado por el Estado, Guotai Junan Securities Co, en un acuerdo de intercambio de acciones que crearía la mayor corredora de China en términos de activos. Los bancos dijeron que su combinación produciría un “banco de inversión de primera clase” y ayudaría a promover “el desarrollo de alta calidad de la industria”. También se produce después de que el presidente Xi dijera que China debería potenciar a algunos bancos de inversión de primera categoría, en un momento en el que las firmas de Wall Street intentan expandirse en el país.

La detención a finales de agosto de Jiang Chengjun, que era subdirector general de Haitong y supervisaba la banca de inversión, contribuyó a acelerar el momento de la operación, según una persona familiarizada con el asunto. El 28 de agosto, Haitong informó de una caída del 75% en las ganancias del primer semestre, hasta 953 millones de yuanes, en parte debido a la disminución de los ingresos de la banca de inversión, el trading y los servicios a clientes institucionales.

Es probable que se produzcan despidos en Haitong, con especial atención a su negocio de banca de inversión, dijo la persona familiarizada con el asunto. La firma tenía 1.645 empleados de banca de inversión a fines de 2023, o aproximadamente el 12% de sus más de 13.600 empleados. Guotai Junan tiene alrededor de 15.000 empleados en total.

