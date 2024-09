Isabel Jiménez aclara si los hijos de Sara Carbonero e Iker Casillas han invertido sus apellidos

Una vez zanjados los rumores de crisis con Nacho Taboada que han marcado gran parte de sus vacaciones este verano, y tras aclarar que siguen juntos y enamorados, Sara Carbonero vuelve a convertirse en protagonista de la actualidad por un motivo muy diferente. Según publican varios medios de comunicación, los dos hijos que tiene en común con Iker Casillas, Martín (10) y Lucas (8), han tomado una importante decisión que podría marcar su futuro, que parece encaminado a seguir los pasos del exportero en el mundo del fútbol. Los pequeños juegan en las categorías inferiores del Real Madrid, y tal y como reflejan sus fichas con el club, han decidido apostar por usar el apellido de su madre en lugar del de su padre, quizás intentando evitar comparaciones -ya que Martín juega también de portero- o suspicacias por posibles 'privilegios' por ser el hijo de una leyenda de la portería del club blanco. Consciente de que llevar el apellido Casillas podría suponer una presión extra para sus hijos, Iker y Sara estarían de acuerdo en que los pequeños hayan invertido sus apellidos y luzcan en sus camisetas tan solo Carbonero, evitando así que se les conozca como "los hijos de". Una información que ha pillado completamente por sorpresa a una de las mejores amigas de la periodista, Isabel Jiménez, con la que este martes ha asistido a la inauguración de la exposición retrospectiva con motivo del 50º aniversario de la firma Pedro del Hierro en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid. Mientras Sara se ha mostrado de lo más esquiva y se ha limitado a confirmar que su relación con Nacho Taboada está "bien", la presentadora de Informativos Telecinco se ha pronunciado sobre la decisión de Martín y Lucas de jugar al fútbol utilizando el apellido de su madre en lugar del de Casillas: "He estado con ellos esta semana, de hecho ayer me trajo unas zapatillas a casa para mis hijos porque estaban nuevas que ponen Lucas Casillas. O sea, que yo sepa, yo esta noticia no tengo constancia". "Yo hasta que lo que yo se y los vídeos que me enseña de los parones de Martín que te vuelves loco, yo juraría que pone Casillas, ellos no creo que estén ahí con... creo, eh. Vete tú a saber, ya sabes tú estas cosas como son" ha añadido impactada, sin dar demasiada veracidad a que los niños hayan invertido sus apellidos para jugar al fútbol.

