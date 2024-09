Vidal critica a Gareca por sacar a Brereton y considera un error haber cambiado a Berizzo

Santiago de Chile, 10 sep (EFE).- El centrocampista Arturo Vidal reaccionó este martes contra el seleccionador de Chile, Ricardo Gareca, luego de la caída por 1-2 en casa ante Bolivia por la octava fecha de las eliminatorias al Mundial 2026 y afirmó que "nunca hubiese cambiado a Berizzo", a quien el técnico sustituyó en el cargo.

El exjugador del Barcelona y la Juventus, que ahora juega en el chileno Colo Colo, cuestionó también la decisión del entrenador de sustituir a Ben Brereton en el primer tiempo del encuentro en Santiago.

"Yo nunca hubiese cambiado a Berizzo", disparó Vidal en la plataforma 'Kick' haciendo referencia al cambio de entrenador que la Federación de Fútbol de Chile hizo en enero pasado cuando renunció el anterior entrenador argentino.

"Pero como no daba información a los periodistas… ¡hicieron que lo echaran! La prensa ha cortado procesos que iban bien", añadió.

Eduardo Berizzo dejó el cargo de La Roja a finales de 2023, luego de disputar seis fechas de las eliminatorias en las que sumó cinco de 18 puntos, dejando a Chile en el octavo lugar de la tabla fuera de los puestos que dan acceso al Mundial.

"Gareca se metió en un camino muy difícil", abonó Vidal que no ha sido convocado por el argentino para los partidos oficiales tanto de la pasada Copa América como en la eliminatoria.

"No puede sacar a Ben. Lo va a matar a Ben. No entiendo el cambio. Tienes que sacar a Dávila o a Osorio que están molestando en el mediocampo. Ben está bien, en el mano a mano. La estaba buscando bien en los costados”, analizó el 'King'.

El volante luego agregó: "No entiendo la toma de decisiones. Se respetan, porque es el DT, pero no logro entender a qué jugamos".

El seleccionador de La Roja sustituyó al delantero del Southampton inglés a los 35 minutos del encuentro, para hacer ingresar a Vicente Pizarro en el mediocampo y corregir el planteamiento del partido.

Brereton no había sido titular en la derrota ante Argentina por 3-0, el pasado jueves, pero entró en el segundo tiempo y sumó 11 minutos de juego. El delantero fue aplaudido por el público en el Estadio Nacional al salir de la cancha.

Gareca aseguró en conferencia de prensa que hizo el cambio porque consideró que necesitaba reforzar el mediocampo porque el equipo “no sincronizó bien la en la contención”.

“Opté por cambiar cuando yo lo crea conveniente, tengo la posibilidad de poder hacerlo en el momento que yo quiero del partido, forma parte de mi trabajo”, dijo.

Los lamentos de Vidal por una derrota histórica, pues Chile no había perdido con La Verde en casa en partidos oficiales, continuaron: "Qué terrible, estoy sin palabras. Me duele mucho. No tiene sentido perder así, teniendo buenos jugadores".

Las críticas del volante, figura de la selección chilena que fue bicampeona en las Copas América 2015 y 2016, a Gareca comenzaron tras la derrota con Argentina.

Vidal se quejó de que el técnico no colocó de titular a su compañero de Colo Colo Carlos Palacios, que ingresó en el segundo tiempo y tampoco al mediocampista Vicente Pizarro, que ingresó hoy por Brereton.

“¡Este hueón no ve la Libertadores! Parece que sólo ve los partidos del fútbol argentino”, dijo considerando que el equipo albo jugará los cuartos de final de la Copa Libertadores ante el argentino River Plate.

Gareca ya había sido consultado por la prensa, el lunes pasado, con respecto a los dichos de Vidal.

"No entraría en polémica ni con colegas ni con jugadores, menos con Vidal que es voz autorizada. Siempre hemos sido respetuosos de las opiniones, mientras no haya agresión física es normal que todos opinen, estoy preparado para las críticas", aseguró. EFE

mjr/cav