Lexus acompaña a España en su debut en la Copa Davis 2024 como vehículo oficial del torneo

La empresa Lexus, marca de automóviles de lujo, ha reforzado su apoyo al tenis como socio principal y vehículo oficial de la Copa Davis, acompañando el debut de la selección española este miércoles en el Pabellón Fuente de San Luis, en Valencia, donde se disputa la fase de grupos de la competición. Los partidos de esta fase preliminar se juegan simultáneamente hasta el 15 de septiembre en cuatro sedes: Bolonia (Italia), Valencia (España), Zhuhai (China) y Mánchester (Reino Unido). Como vehículo oficial, Lexus se encarga del transporte de jugadores y equipos por quinto año consecutivo, y su presencia se extenderá hasta las Finales, que se celebrarán en Málaga del 19 al 24 de noviembre, con solo los dos mejores equipos que se hayan clasificado de cada grupo. El combinado español, bajo la capitanía de David Ferrer, se enfrenta en su primer emparejamiento a la República Checa, rival que ya le complicó las cosas en la pasada edición. Este año, con la presencia de Carlos Alcaraz, número 3 del mundo y flamante campeón de Roland Garros y Wimbledon, España buscará asegurar su billete a la Final 8, misión para la que luego tendrá como adversarios a Francia y a Australia. Carlos Alcaraz encabeza un equipo que también cuenta con figuras de peso como Roberto Bautista y Marcel Granollers, quienes tratarán de mejorar el desempeño del equipo y llevar a España de vuelta a lo más alto de la competición. En este sentido, el director de las Finales de la Copa Davis, Feliciano López, ha mostrado cautela respecto a las posibilidades de España en la Copa Davis de este año, destacando la importancia de contar con Alcaraz como líder del equipo. "Tener a Carlos es un punto a favor enorme", ha reconocido el director del torneo, refiriéndose al campeón de Wimbledon como un elemento "clave" para el éxito del equipo. Sin embargo, López no ha ocultado que será un camino complicado. "Incluso con Carlos en el equipo, va a ser muy duro", ha afirmado antes de subrayar la igualdad de los emparejamientos del grupo, especialmente ante una Chequia con jugadores muy completos en pista dura. Aun así, López se ha mostrado confiado en que si España logra superar este primer obstáculo, tendrá grandes posibilidades de avanzar a la fase final de Málaga. "Si sacamos la eliminatoria de hoy, creo que tenemos muchas opciones de clasificar", ha concluido. El director del torneo también ha destacado la importancia del patrocinio de Lexus, una marca que según él "encaja perfectamente" en el mundo del tenis. López ha definido la colaboración de Lexus como "un lujo" para el torneo, no solo por la imagen que proyecta, sino por el apoyo logístico y la integración que la marca proporciona en torno al evento, algo que considera fundamental para el éxito de la competición. APOYO DE LOS PATROCINADORES En la misma línea, el director de Marketing y Comunicación de Lexus España, Aurelio García, ha resaltado la importancia de la colaboración de la marca de automóviles con la Copa Davis, subrayando que este año ha alcanzado "una dimensión mayor", ya que han pasado a ser Global Partner de la competición. "Es una fantástica oportunidad no solo para nosotros, sino también para los aficionados, que tienen la posibilidad de ver a jugadores de la talla de Carlos Alcaraz en directo", ha comentado García. El responsable de Lexus también ha recalcado el esfuerzo logístico de Lexus, que este año gestiona una flota de aproximadamente 30 vehículos en cada sede del torneo, incluidos modelos híbridos, enchufables y eléctricos, facilitando traslados de jugadores y equipos. Lexus ha aprovechado el escenario de la Copa Davis para exponer el nuevo LBX, el SUV más compacto de la marca, diseñado para atraer a un público más joven sin renunciar a la calidad y el lujo característicos de Lexus. "Hemos querido utilizar el modelo LBX como vector de comunicación aquí en Valencia, con una edición especial (Lexus Match Point) basada en los colores icónicos del tenis, como el amarillo de las pelotas", ha explicado García finalmente.

