La Eurocámara lleva al pleno la crisis en Venezuela con diferencias sobre cómo expresar apoyo a González

El Parlamento Europeo celebrará el próximo martes un debate centrado en la crisis en Venezuela después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, con diferentes propuestas sobre cómo apoyar al candidato opositor Edmundo González, que se encuentra refugiado en España desde el pasado domingo. Así lo ha acordado la Conferencia de Presidentes, que reúne a los líderes de los distintos grupos parlamentarios, con el apoyo de 'populares', socialistas y liberales que han promovido un debate con el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, y una resolución, que verá la luz el jueves. En todo caso, el texto que fijará la posición de la Eurocámara refleja las distintas sensibilidades sobre la crisis venezolana en el seno de la UE. Los 'populares' se inclinan por reconocer al candidato opositor como ganador de las elecciones, según defendió la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, y en el Congreso de los Diputados han impulsado que sea tratado como presidente electo y legítimo. Por su lado, los liberales, a petición de la eurodiputada del PNV Oihane Agirregoitia, impulsarán reconocer a Edmundo González como ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela, siguiendo la línea marcada por el Alto Representante, que en su último comunicado expresó que González de acuerdo con las copias de las actas públicamente disponibles, "sería el candidato presidencial ganador de las elecciones por una mayoría amplia". Fuentes jetzales señalan a Europa Press que su propuesta se ciñe al lenguaje expresado por el jefe de la diplomacia europea por lo que no entrará en la cuestión de presidente electo. Mientras, en el caso de los socialistas, el grupo pedía un debate sobre Venezuela que incluya resolución pero fuentes parlamentarias insisten en no ir más allá de la posición común de la UE, que no reconoce a González como presidente venezolano. Por el momento el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido tener "margen de mediación" con Venezuela descartando hasta ahora impulsar el reconocimiento de Edmundo González como presidente y subrayando la importancia de que mantener la unidad en la UE sobre la crisis en Venezuela. Este mismo miércoles el Congreso ha exigido no solo el reconocimiento de Edmundo González como presidente "legítimo", sino que también el Ejecutivo lidere este reconocimiento en las instituciones europeas e instancias internacionales, con el objetivo de asegurar que el 10 de enero de 2025 tome posesión como presidente venezolano.

Compartir nota: Guardar Nuevo