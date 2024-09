Irán prohíbe de nuevo salir del país a los directores de cine Mariam Moghadam y Behtash Sanaeeha

Los cineastas iraníes Mariam Moghadam y Behtash Sanaeeha han denunciado este miércoles que las autoridades de Irán han vuelto a confiscarles sus pasaportes y a prohibirles abandonar el país en lo que han achacado a una clara represión por su trabajo. "Nos han confiscado el pasaporte en el aeropuerto de Teherán y nos han dicho que ya no podemos salir del país", han aseverado en un mensaje difundido a través de Telegram, donde han explicado que ambos se disponían a viajar a Suecia para visitar a varios familiares y asistir a la presentación de una de sus películas. La medida llega tan solo una semana después de que las autoridades les devolvieran sus documentos de identidad, requisados el pasado mes de enero con la vista puesta en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Así, la última película de Moghaddam y Sanaeeha, 'My favourite cake', participó este año en la Berlinale, pero ninguno de ellos pudo asistir al certamen. Una de sus obras anteriores, 'Balada de una vaca blanca', ya fue presentada a concurso en Berlín hace tres años. Las autoridades iraníes recrudecieron la represión tras las protestas generalizadas que surgieron por la muerte en septiembre de 2022 de la joven kurda Mahsa Amini, fallecida bajo custodia policial tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo.

