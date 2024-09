Biden pide "rendición de cuentas" por la muerte de una activista de EEUU a manos del Ejército de Israel

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reclamado este miércoles "una total rendición de cuentas" por la muerte de la activista estadounidense Aysenur Ezgi Eygi por un disparo en la cabeza a manos del Ejército de Israel durante una protesta contra los asentamientos en Cisjordania y ha afirmado que se habría tratado de "un trágico error". "Estoy indignado y profundamente entristecido por la muerte de Aysenur Eygi", ha dicho Biden, quien ha recalcado que era "una activista cuyo idealismo le llevó a viajar a Cisjordania para protestar pacíficamente contra la expansión de los asentamientos". "El tiroteo que llevó a su muerte es totalmente inaceptable", ha subrayado. Así, ha señalado que "Israel ha reconocido su responsabilidad en la muerte de Aysenur y una investigación preliminar indica que fue resultado de un trágico error derivado de una escalada innecesaria", antes de resaltar que Washington seguirá en contacto con las autoridades israelíes y palestinas en torno al suceso. "Debe haber una total rendición de cuentas e Israel debe hacer más para garantizar que incidentes como este no se repiten nunca más", ha sostenido Biden, quien el martes afirmó ante la prensa que la muerte de la activista "fue un accidente", después de que la bala "rebotara en el suelo" e impactara en su cabeza. Por otra parte, ha recalcado que "la violencia en Cisjordania se ha prolongado durante demasiado tiempo". "Los colonos israelíes extremistas están expulsando a los palestinos de sus hogares. Los terroristas palestinos están enviando coches bomba para matar civiles", ha lamentado, al tiempo que ha mostrado su apoyo a "políticas que hagan rendir cuentas a todos los extremistas, israelíes y palestinos por igual, por fomentar la violencia y obstaculizar la paz". El Ejército de Israel afirmó el martes tras una investigación que la activista resultó herida "muy probablemente como resultado de un disparo indirecto y no intencionado que estaba destinado a un instigador" en medio de una "concentración violenta" en la que "decenas de palestinos sospechosos quemaron neumáticos y lanzaron piedras contra las fuerzas" israelíes. La familia de la activista ha pedido a Estados Unidos una "investigación independiente" argumentando que "dadas las circunstancias del asesinato de Aysenur, una investigación de Israel no es adecuada", mientras que el Gobierno palestino ha condenado "firmemente" la "brutal ejecución" de la joven.

