Adobe Premiere Pro estrena un panel de Propiedades para acceder a efectos, ajustes y herramientas de forma más ágil

Adobe ha anunciado actualizaciones para los editores y profesionales del vídeo, con novedades entre las que se encuentran un nuevo panel de Propiedades en la beta de Premiere Pro, que reúne efectos, ajustes y herramientas para facilitar su acceso, o un diseño de gráficos animados en Adobe After Effects. La firma ha adelantado que ha desarrollado estas características para fomentar flujos de trabajo de color mejorados, actualizaciones en el formato de tres dimensiones (3D), diseño de gráficos animados y otros avances en el rendimiento de la edición. En vísperas de la International Broadcasting Convention (IBC), Adobe ha presentado novedades en la gestión del color en la versión beta de Premiere Pro, que transforma formatos .raw y .log de cámaras en SDR y HDR de forma nativa, sin necesidad de tablas de búsqueda o LUTs. Gracias a ello, los flujos de trabajo serán más accesibles para los editores de vídeo dentro del programa. También se ha implementado un espacio de color mayor que el espacio de trabajo HD Rec.709 de Premiere, en el que se realizan todas las operaciones de procesamiento de imágenes y que aprovecha el estándar de la industria de Hollywood ACEScct con mapeo de tonos de alta fidelidad. Por otra parte, ha anunciado un nuevo panel de Propiedades sensible al contexto que permite a los editores tener al alcance de su mano las herramientas que necesitan y les permite modificar varios clips al mismo tiempo, para reducir el uso del ratón. Este panel, que facilita aprender a usar el programa a los usuarios principiantes, incluye los efectos, ajustes y herramientas más populares en un panel 'todo en uno' que proporciona un acceso rápido a las opciones más relevantes. Por otro lado, Adobe ha comentado que busca hacer que el trabajo de Premiere Pro sea más rápido y fiable, con una reproducción más rápida para códecs como AVC y HEVC; así como exportaciones ProRes más ágiles. Asimismo, ha añadido compatibilidad de formatos con más cámaras Canon, Sony y RED, a fin de que los usuarios puedan importar archivos nativos y empezar a editar de forma inmediata. Todas estas funcionalidades ya están disponibles en la versión beta de Adobe Premiere Pro y se espera que se lancen a todos los usuarios con una actualización final este otoño. AFTER EFFECTS ESTRENA LOS DISEÑOS ANIMADOS En cuanto a las novedades de After Effects, Adobe ha reconocido que "durante años" los clientes de la marca han mezclado elementos 2D y 3D en After Effects a través de la integración con aplicaciones de terceros, motivo por el que ha trabajado por hacer más accesible el uso de elementos en tres dimensiones. Para ello, ha lanzado una serie de herramientas y controles que hacen que sea "más fácil que nunca" diseñar en 2D y 3D al mismo tiempo, con las que será posible integrar estos diseños con realismo fotográfico en entornos del mundo real. Primero ha indicado que After Effects ahora admite animaciones 3D incrustadas a partir de modelos importados y que ha introducido captadores de sombras, que permiten que estos objetos interactúan de forma natural con las secuencias de vídeo. Por último, de este apartado ha indicado que los mapas de profundidad son esenciales para componer elementos 3D en secuencias de acción real y que codifican la información de distancia de cada píxel, lo que permite efectos de postprocesado como el desenfoque de profundidad de campo. Por otro lado, la marca ha matizado que ha incorporado más de 30 preajustes de animación nuevos para que los diseñadores puedan dedicar menos tiempo a la creación de fotogramas clave en una amplia variedad de animaciones y dedicar más tiempo al diseño creativo. Este programa también se ha vuelto más rápido, con un rendimiento UI/UX acelerado por 'hardware' en Windows, que es hasta cuatro veces más rápido que antes y hace que la aplicación sea más rápida, moderna e interactiva. Por otra parte, la compañía ha indicado que "a medida que After Effects amplía sus capacidades 3D, su flujo de trabajo conectado a Substance 3D, se vuelve aún más potente" y que ha implementado novedades en Painter y en Sampler. Substance 3D Painer ahora cuenta con una función conectada a la opción 'Enviar a After Effects', que permite texturizar con precisión los modelos 3D e importarlos directamente a las composiciones. Sampler, por su parte, crea materiales con mapas normales o genera iluminación basada en imágenes (IBL, por sus siglas en inglés) a partir de fotografías. Finalmente, la firma ha indicado que todas estas funciones ya están disponibles en After Effects y que añadir Substance 3D a los flujos de trabajo hará que los trabajos realizados en esta plataforma "luzcan mejor que nunca" incluso en aplicaciones 3D como Cinema 4D de Maxon.

