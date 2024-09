Javier Aguirre descarta darle minutos al guardameta Álex Padilla ante Canadá

Redacción Deportes, 9 sep (EFE).- Javier Aguirre, seleccionador de fútbol de México, descartó este lunes darle minutos a Álex Padilla, guardameta del Athletic Club español, en el partido amistoso del martes próximo ante Canadá, el último en la fecha FIFA de septiembre.

"Me cuesta a lo largo del partido cambiar al portero y no necesito ver a Padilla en un partido porque lo he visto en los entrenamientos y en su club, creo que lo conozco bien. Me costaría hacer un cambio de portero durante un partido porque es una posición específica y les genera desconfianza tanto al que quitas y al que pones”, explicó en la rueda de prensa previa al juego ante Canadá.

Padilla, de 21 años, fue de las principales novedades en la primera lista del ‘Vasco’ Aguirre, para su debut en su tercera etapa, en los encuentros ante Nueva Zelanda y Canadá.

El arquero del Athletic Club se quedó en el banco en la goleada por 3-0 ante los neozelandeses, y aunque había expectativa de si podría tener su primer partido con la selección absoluta mexicana, Aguirre fue claro este lunes al decir que Luis Ángel Malagón, portero del América, defenderá la meta ante Canadá.

Junto a revelar al cancerbero titular ante los canadienses, el exentrenador del Atlético de Madrid adelantó también que César Huerta sustituirá al lesionado Julián Quiñones como extremo izquierdo, y el centrocampista Luis Chávez, también con molestias, cederá su lugar a Erik Lira, además de confirmar que Víctor Guzmán será uno de los centrales, en sustitución de César Montes, quien viajó para cerrar su fichaje del Almería español al fútbol ruso.

“Son partidos de preparación y te puedes dar licencias porque en estos partidos necesitas ver muchas cosas: conocer a los jugadores en lo personal y no como futbolistas; ganar, algo importante porque te refuerza la moral y el funcionamiento colectivo, que es difícil por el poco de entrenamiento que hemos tenido”, añadió el oriundo de Ciudad de México.

Aguirre admitió que Canadá, única selección de la Concacaf semifinalista en la Copa América pasada, será un rival más difícil que Nueva Zelanda, al que México venció sin contratiempos el sábado pasado.

“Canadá nos va a exigir más, nos va a cerrar los espacios, va a presionar más alto, competir más y nos va a exigir en duelos individuales. Mis jugadores están advertidos, si exageran en la conducción y si no son precavidos en las salidas, vamos a sufrir. Para mí, Canadá ya igualó en nivel a México”, sentenció Aguirre.