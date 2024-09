El PP fuerza que Sánchez tenga que comparecer en el Pleno del Congreso para informar de la crisis migratoria

La Junta de Portavoces del Congreso ha dado vía libre este martes a una petición del PP para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca ante el Pleno para informar sobre la crisis migratoria. Aunque los 'populares' quieren que esa comparecencia tenga lugar la semana que viene, de momento, no se le ha puesto fecha, según han precisado a Europa Press fuentes parlamentarias. En una rueda de prensa en el Congreso, el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, ha explicado que la petición de comparecencia de Sánchez ha sido apoyada por Vox y por el Grupo Mixto que este mes tiene como portavoz al diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán. "Acabamos de celebrar la Junta de Portavoces y acabamos de aprobar, por la mayoría, la comparecencia del presidente del Gobierno para dar cuenta de la crisis migratoria que vive nuestro país", ha subrayado Tellado. El portavoz parlamentario ha solicitado que esa comparecencia se celebre en el Pleno de la próxima semana y se ha abierto a que se cite a Sánchez el jueves si no puede acudir el miércoles, día que tradicionalmente se reserva para este tipo de debates con el jefe del Ejecutivo. "Para poner todas las facilidades le hemos comunicado a la Presidenta que no tendríamos ningún inconveniente en que si, por motivos de agenda del presidente no pudiese ser en la jornada del miércoles, pueda sustanciar su comparecencia para hablar sobre la crisis migratoria que vive nuestro país en la jornada del jueves", ha detallado. Tellado ha remarcado que han querido "dar todas las facilidades" para que esa comparecencia que considera "urgente e imprescindible" se celebre la próxima semana. En cualquier caso, la misma no ha sido incluida en el orden del día del Pleno que ha diseñado la Junta de Portavoces y, en principio, se sustanciará más adelante.

