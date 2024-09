Mar Flores, su sonrisa ante las preguntas sobre si su primer nieto se llamará Carlo como su hijo

A pesar de que hace más de un mes que se filtró públicamente que el hijo que esperan Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, y cuyo nacimiento está previsto para el próximo mes de diciembre, será un niño y se llamará Carlo como su papá y su abuelo paterno siguiendo con la tradición familiar, la nieta de María Teresa Campos se resiste a confirmar la noticia. En su estreno como colaboradora de 'Vamos a ver', Alejandra ha jugado al despiste y ha dejado en el aire si es cierto que espera un varón, justificando su negativa a revelar el sexo de su bebé porque es algo que también afecta a su novio. Lo que no ha tenido problema en desmentir es los rumores de crisis que le han perseguido en los últimos días, asegurando que nunca se ha sentido tan cuidada y querida como con el hijo de Mar Flores. Mientras la pareja disfruta de este momento tan especial de su vida a la espera de convertirse en padres de su primer hijo, la futura abuela continúa con su ritmo imparable de viajes. Y después de disfrutar de la America's Cup de la mano de Louis Vuitton en Barcelona, la modelo ha regresado a Madrid para retomar sus compromisos profesionales y ha tenido una sorprendente reacción cuando le hemos preguntado por el sexo del que será su primer nieto. "Gracias, no voy a hablar de eso. Ya sabes tú más que yo" ha asegurado con una gran sonrisa sin confirmar si Alejandra y Carlo esperan un niño que se llamará Carlo. "Es cosa de ellos, que ellos digan lo que quieran" ha zanjado, dejando claro que no se pronunciará sobre su nieto hasta que no lo hagan sus papás. De lo más risueña, Mar ha dejado en el aire si tiene ganas de que nazca ya el bebé, y bromeando con que "tengo ganas de tomar un café porque estoy dormidísima", ha revelado que por el momento todavía no le ha comprado nada al pequeño. Sin embargo, y tras salir a la luz que no sigue en redes sociales ni a Alejandra, ni a Carlo, ni a Terelu Campos, la modelo ha guardado silencio sobre si ha podido hablar con su 'consuegra' y acercar posturas antes del nacimiento de su primer nieto.

Compartir nota: Guardar Nuevo