El Rey Juan Carlos crea una fundación en Abu Dabi para transferir su herencia a sus hijas Elena y Cristina

Información de última hora relacionada con el Rey Juan Carlos, que ha tomado una decisión para garantizar el futuro económico de las infantas Elena y Cristina. Tras asistir este domingo al funeral de su sobrino Juan Gómez-Acebo en Madrid -donde se ha reencontrado con los Reyes Felipe y Letizia- ha salido a la luz que el Emérito ha creado una fundación junto a sus hijas en Abu Dhabi con la que, además de promover sus casi cuatro décadas de reinado, busca poder transferirles de forma más sencilla su herencia, según ha adelantado este lunes 'El Confidencial'. Una fundación que ha sido creada en Abu Dabi, donde Don Juan Carlos reside desde agosto de 2020, con la ayuda de un abogado español y en la que tanto Elena como Cristina forman parte de su patronato. El objetivo es dar a conocer la figura del monarca mediante la financiación de actividades educativas y culturales, pero al mismo tiempo aprovechar la ventajosa legislación de Emiratos Árabes Unidos para que el Emérito pueda centralizar su fortuna fuera de España y dejársela en herencia a sus hijas. Según explica este medio, además de la casi nula fiscalidad de este tipo de fundaciones en Abu Dabi se suman el secreto en torno a sus normas de funcionamiento y la verdadera titularidad de los bienes, por lo que los herederos pasan a controlar el patrimonio de la sociedad una vez fallecen sus progenitores sin que tenga que hacerse pública la identidad de ninguno de ellos. Un movimiento para garantizar que sus hijas accedan a su millonario patrimonio que excluye al Rey Felipe VI, puesto que cabe recordar que su Majestad y la Princesa Leonor renunciaron a cualquier herencia que les pudiera dejar Don Juan Carlos en abril de 2019, si bien el dato no se conoció hasta marzo de 2020, cuando Zarzuela anunció que el monarca había decidido retirar la asignación prevista en los presupuestos de la Casa del Rey a su padre. Según 'El Confidencial', la creación de esta entidad es algo en lo que el Emérito llevaría unos meses trabajando. Un abogado español con oficina en Madrid habría viajado en varias ocasiones hasta el Emirato para poner en marcha la fundación y ultimar los detalles que garantizarán que las infantas Elena y Cristina puedan acceder a su herencia. No es la única información de última hora relacionada con el Rey Juan Carlos que hemos conocido coincidiendo con su nueva visita a España, ya que según ha revelado 'Vanitatis' el monarca estaría escribiendo sus memorias, en las que podría revelar vivencias hasta ahora desconocidas de su intensa vida. Por el momento se desconoce cuando verán la luz, aunque el locutor Carlos Herrera, que tiene una relación muy cercana con el Emérito, ha asegurado que "saldrán cuando don Juan Carlos quiera", dejando entrever que no tiene ninguna prisa por publicarlas. Lo que sí ha trascendido es que para poder relatar su autobiografía, el Emérito ha pedido a sus hijas que le lleven a Abu Dabi documentos, imágenes y papeles para que sus memorias sean lo más fieles posibles a la realidad.

