Visa pour l'Image justifica por "convicción" su polémico premio a un fotógrafo de Gaza

Perpiñán (Francia), 8 sep (EFE).- Visa pour l'Image, principal festival de fotoperiodismo, justifica su decisión de otorgar el premio Visa de Oro de Perpiñán al gazatí Loay Ayyoub por su cobertura de la guerra en la Franja frente a las críticas del alcalde de la ciudad, Louis Aliot, de extrema derecha.

Aliot criticó ese premio durante la inauguración de la trigésimo sexta edición del certamen, el pasado 31 de agosto, al hacer notar que Ayyoub había calificado Hamás como un movimiento de "resistencia palestina", cuando para el primer edil no hay dudas de que se trata de un grupo terrorista.

"Nuestros jurados están formados por directores de foto internacionales y siempre he respetado sus decisiones, esté o no de acuerdo con ellos", explicó a EFE Jean-François Leroy, director del Visa pour l'Image, visiblemente enfadado por la polémica de este año.

"¿Tenemos convicciones? Sí. ¿Nos posicionamos? Sí, como todos los diarios y periodistas", defendió.

Israel impide el trabajo de la prensa extranjera en Gaza, dificultando así el derecho a la información, de modo que sólo los periodistas locales pueden contar al mundo qué ocurre en esa zona de conflicto, recordó el director del Visa pour l'Image.

En esa misma línea, el comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha pedido a las autoridades israelíes que cesen la obstrucción a la prensa y a los medios gráficos.

El director del festival expuso como aval de profesionalidad la dilatada cobertura y los múltiples enfoques de Visa pour l'Image a la hora de dar cuenta de los conflictos mundiales: desde guerras, a sequías, migraciones y otro tipo de problemas humanitarios y ambientales.

Este año, por ejemplo, el certamen presenta una retrospectiva de la obra del fotoperiodista español Emilio Morenatti, ganador de dos premios Pulitzer, por su cobertura de la guerra de Ucrania y de la pandemia de covid.

En ella se pueden ver hasta 41 fotografías de la peor crisis sanitaria a escala planetaria de principios de siglo, pero también la erupción del volcán de La Palma en 2021 o la crisis de los refugiados en el mar Mediterráneo, entre otras.

"Tenemos la suerte de trabajar con fotógrafos profesionales, que confían en nosotros y que tienen deontología", añadió Leroy.

Con todo, el director del festival insistió en que uno de los mayores riesgos que vive la profesión es la precarización profesional: "La prensa produce cada vez menos y más barato, de modo que los fotógrafos sufren".

Otra de las amenazas son las 'fake news' y las fotografías falsas creadas con la inteligencia artificial, una cuestión peliaguda para Leroy, que prefirió no argumentar y simplemente mostrar su cajetilla de cigarros, con el lema: "Anti fake news club" (club de los contrarios a las noticias falsas).

Sobre la continuidad del festival, en particular por los roces con un director de extrema derecha, el director tiene un discurso bastante rodado.

"Dijeron que me iría a Barcelona, pero no hablo ni español ni catalán; dijeron que me iría a Montpellier, a Burdeos, a Toulouse, pero no, estoy en Perpiñán". ¿Hasta cuándo? "Hasta que me muera". El año que viene, la trigésimo séptima edición, también en Perpiñán, aseguró Leroy. EFE

