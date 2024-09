España acaba Paris 2024 con 40 medallas y supera su actuación de Tokyo 2020

El Equipo Paralímpico Español cerró este domingo su participación en los Juegos Paralímpicos de París con un positivo balance de 40 medallas, lo que significa un aumento respecto a hace tres años en Tokio, aunque en el debe estuvo seguramente la cantidad de oros conseguidos, tan sólo siete. España finalizó la cita fuera del 'Top 15', en el decimoséptimo puesto del medallero, con siete oros, once platas y 22 bronces, y como noveno país europeo tras Países Bajos, Italia, Ucrania, Francia, Alemania, Polonia y Suiza. En el número general, acabó duodécima en el general de metales y como séptimo equipo tras una cita donde sumó al menos un éxito cada día, aunque el sábado no ganó realmente ninguna porque el bronce de Ander Cepas en tenis de mesa estaba garantizado, pero no contabilizado, y con dos 'superdías', el lunes 2 de septiembre y el miércoles 4, ambos con siete medallas. El mayor 'problema' volvieron a ser los oros, dos menos que hace tres años en la capital japonesa y que en Río de Janeiro (Brasil) en 2016, y uno menos que en Londres en 2012. Los campeones paralímpicos en Paris 2024 fueron Íñigo Llopis (100 espalda S8), Anastasiya Dmytriv (100 braza SB8), Susana Rodríguez (Triatlón PTVI), Dani Molina (PTS3), Ricardo Ten (crono C1), Sergio Garrote (crono H2) y Yassine Ouhdadi (5.000 m T13). De todos ellos, sólo Rodríguez, Garrote y Ouhdadi fueron capaces de defender su trono de 2021, del que se cayeron Alfonso Cabello (kilómetro contrarreloj), Marta Fernández (50 braza), Kim López (peso) y Adiaratou Iglesias (100 m), además de los ausentes Gerard Descarrega, lesionado, y Michelle Alonso, retirada. El ciclista cordobés lo cambió por un valioso bronce tras un ciclo complicado y la nadadora vallisoletana por un bronce peleado, mientras que ni el lanzador valenciano ni la velocista gallega pudieron estar en el podio. Y una vez más, la natación fue el deporte que impulsó al equipo a la hora de conseguir medallas, con un total de 15 (2 oros, 4 platas y 9 bronces), una más que en Tokio y con buenas noticias como la confirmación de la joven de 16 'Tasy' Dmytriv, triple medallista como Marta Fernández y Nuria Marquès, o la vuelta de los éxitos de los relevos gracias a la entrada de la modalidad mixta. Además, en La Défense Arena, Teresa Perales agrandó su leyenda con su 28ª medalla paralímpica, un bronce en los 50 espalda de la clase S2, a la que había descendido ante la imposibilidad de nadar con el brazo izquierdo. La aragonesa ha subido al podio en los siete Juegos que ha disputado, un logro que alcanzó en la natación en primer lugar Miguel Luque, medallista (bronce) por séptima edición seguida en los 50 braza, y que aparte de ellos sólo ha conseguido la atleta Purificación Santamarta. Tras la piscina, los dos deportes que más aportaron fueron, con ocho, el atletismo (1, 3 y 4), apoyado sobre todo en los concursos, con tres medallas en longitud, una en peso y una en disco, y el ciclismo (2, 3 y 3), este uno de los que mejoró respecto a Tokio, donde firmó seis, con tres en el velódromo y cinco en carretera y con Ricardo Ten logrando tres, una de cada color. El triatlón, como ya hiciera hace tres años, brilló otra vez con cuatro medallas (2, 1 y 1), pero con un campeón más, Dani Molina, mientras que los otros deportes que echaron una mano con una medalla fueron el tenis en silla, la esgrima, el tenis de mesa, judo y tiro, con mención especial para el primero, que gracias al bronce de Martín de la Puente y Dani Caverzaschi en dobles se estrenó a nivel paralímpico, y el segundo, donde Judith Rodríguez dio, con un bronce, el primer metal desde Sydney 2000 y desde Atlanta'96 con protagonismo femenino. JOFRE: "ESTAMOS TREMENDAMENTE CONTENTOS, PERO TENEMOS QUE REFLEXIONAR" "Son resultados buenos y un aumento importante en relación a Tokio. Somos decimoséptimos del medallero por los oros y por eso tenemos que analizar que ha pasado porque el afinamiento no ha ido bien. Estamos tremendamente contentos con el resultado, pero tenemos que reflexionar e intentar poner una solución", admitió Alberto Jofre, director gerente del CPE, en rueda de prensa. El exnadador recordó que desde Atlanta'96 han tenido "una caída constante" en el medallero, pero que en París "se ha roto la línea descendente", elogiando que los planes estratégicos que han puesto en marcha tras 2016 "de medio y largo plazo empiezan a dar resultado". Jofre valoró positivamente el rendimiento del ciclismo y del triatlón, que "ha mejorado en la calidad" de sus medallas, y reiteró que seguían sin estar "contentos" con el ratio de participación entre mujeres y hombres que es "una asignatura pendiente". En Paris 2024, el 37,5 por ciento de las medallas fueron de deportistas femeninas. También indicó que están "contentos, pero no satisfechos con el relevo generacional", donde los nombres más destacados han sido los de 'Tasy' Dymitriv (16 años), Ander Cepas (20) y Kike Alhambra (20). "Tenemos que seguir trabajando en las canteras, es el talón de Aquiles del CPE", admitió el directivo. "Hemos mejorado en el número de medallas, pero debemos mantener la autocrítica y saber los puntos qué mejorar, la autocomplacencia no es buena", recalcó Jofre. "Tenemos que seguir trabajando en el concepto de la familia paralímpica y en la coordinación entre la administración pública y autonómica y entre las federaciones españolas y territoriales", señaló. Por último, recomendó seguir "trabajando en servicios interdisciplinares" y "muy coordinadamente con el CSD y su 'Team España'" porque tiene claro que "la excelencia deportiva está en todo lo que rodea al deportista", y también puntualizó que todos los deportistas y medallistas en estos Juegos "tenían becas ADOP". "La decisión de quién cobra beca se hace por paneles de decisión, esto fue una decisión buena también polémica. En Tokio hubo dinero mal empleado, y aquí la medalla de esgrima es un ejemplo porque no tenía beca, pero la proyección nos decía que estaba en posición de medalla", sentenció.

