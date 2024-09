El Comité Paralímpico Español estudiará conceder una beca a Elena Congost tras su "magnífica actuación"

El Comité Paralímpico Español (CPE) confirmó que planteará la concesión de una beca a la atleta catalana Elena Congost tras su "magnífica actuación" en el maratón de la clase T12 en la que fue descalificada tras conseguir la medalla de bronce con más de tres minutos de ventaja sobre la cuarta al soltarse de la cuerda que le unía a su guía para evitar que este se cayese a escasos metros de la línea de meta. "Considerando la magnífica actuación realizada hoy domingo por Elena, plantearemos la concesión de una beca en la próxima reunión del panel de decisión que compartimos con el Consejo Superior de Deportes y la Federación Española de Deportes de Personas Ciegas", señaló Miguel Carballeda en un comunicado. El dirigente quiso felicitar a la "magnífica deportista" y "a su guía", Mia Carol, "por la gran maratón realizada hoy domingo en la conclusión de los Juegos Paralímpicos de Paris 2024". "Mañana lunes la Familia Paralímpica volverá a casa felices y orgullosos de nuestros paralímpicos con 40 medallas que deberían haber sido 41 y con nuestro agradecimiento por ayudarnos todos a hacerlo posible", concluyó. "Lo mío ha sido por aguantar a una persona que se está cayendo. Me quedo sin nada, es que no le encuentro explicación alguna y me parece tan injusto y tan surrealista, de verdad. Es triste porque además venía de estar sin beca y de estar en la estacada y era uno de mis objetivos, volver a conseguir beca y estar en el plan y me han vuelto a dejar fuera de todo cuando creo que he demostrado lo que podía hacer", lamentó Congost tras conocer la decisión de su descalificación. Además, la campeona en maratón en Rio 2016 dejó claro que quería que "todo el mundo" supiese que no la habían descalificado "por hacer trampas, sino por ser persona y por un instinto que te sale cuando alguien se está cayendo y que es ayudar o aguantarle".

