Miles de antirracistas se congregan frente a protesta de extrema derecha en Glasgow

Glasgow (R.Unido), 7 sep (EFE).- Miles de manifestantes antirracistas se congregaron este sábado en Glasgow frente a una protesta más minoritaria de extrema derecha, organizada tras los recientes disturbios en Inglaterra, que la Policía escocesa logró contener en un ambiente tenso.

En George Square, en el centro de la ciudad, un grupo reducido de ultraderechistas, algunos con el rostro cubierto y ondeando banderas de Inglaterra, el Reino Unido y Escocia, protestaron contra la inmigración ilegal, con pancartas que decían que "la operación genocidio continúa" y "emergencia por invasión".

La protesta, que contó con el apoyo del conocido activista inglés de extrema derecha Tommy Robinson, atrajo una fuerte respuesta de la comunidad antirracista, de la cual unos 2.000 miembros, según los medios locales, se congregaron para oponer resistencia.

La Policía intervino en varios momentos críticos, utilizando porras para dispersar a los grupos y deteniendo al menos a una persona, de acuerdo con la prensa.

Steve, un participante de la protesta de extrema derecha, dijo a EFE que la llegada de inmigrantes ilegales está haciendo que la carga económica sea insostenible para el país.

Niall Fraser, uno de los organizadores, declaró por su parte que la protesta buscaba mostrar a los políticos escoceses el fuerte sentimiento antiinmigración en la región, y acusó a los manifestantes antirracistas de estar "pagados para expresar la opinión del Gobierno".

La protesta de extrema derecha Pro-UK fue organizada por el activista que se apoda The Glasgow Cabbie, quien enfermó a última hora, en colaboración con Fraser y la organización probritánica A Force for Good, mientras que 'Stand Up to Racism Scotland' lideró la contraprotesta, en coalición por varios sindicatos, organizaciones religiosas y aficionados al fútbol.

La manifestación se produjo tras la oleada de violencia impulsada en agosto por grupos de ultraderecha en Inglaterra, a raíz de un acuchillamiento múltiple en un centro recreativo de Southport, en el noroeste inglés, en el que murieron tres niñas.EFE

sb/jm/amg

(foto) (vídeo)