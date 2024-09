"Es muy parecido al pánico" dice Vigalondo ante el estreno en Toronto de 'Daniela Forever'

Toronto (Canadá), 6 sep (EFE).- El director español Nacho Vigalondo reconoció este viernes que sentía una sensación "muy parecida al pánico" minutos antes de estrenar en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) su último largometraje, 'Daniela Forever'.

En la alfombra roja del Royal Alexandra Theatre de Toronto, junto con los dos principales protagonistas del film, el actor británico de origen malayo Henry Golding y la actriz italiana Beatrice Grannò, Vigalondo explicó a EFE el cúmulo de sentimientos y sensaciones que le provocaba el estreno mundial de la película.

"Una película te lleva años de vida y si contamos el tiempo que pasas pensando en ella, creo que es demasiado todo lo que conlleva una peli, especialmente si viene de una de una parte de ti que para ti es verdadera, que es honda y que te representa como persona", declaró.

"Que tanto de lo que tú pones en una película acabe estrenándose en un festival como este y que todo en tu cabeza converja en este punto, es una sensación muy parecida al pánico", añadió.

El director cántabro declaró que tuvo suerte que Golding y Grannò le hubiesen elegido a él.

"Cuando una película de este tamaño tiene unas estrellas de ese tamaño, hay que preguntárselo a ellos, que ellos decidan hacer una película como esta. Cuando me dijeron que Henry estaba interesado en reunirse conmigo y contemplar el proyecto y tener una conversación, yo dije: no me lo puedo creer", explicó.

"Se tiende a pensar por una tradición, por una cierta mitomanía, que los directores escogemos. Pero rara vez", añadió.

Golding dijo a EFE que ha sido un "admirador enorme" de Vigalondo desde el momento que vio su film 'Colossal' (2017) y que se lanzó a la oportunidad de trabajar con el director español.

"Era un enorme admirador de 'Colossal'. No sabía que él la había dirigido pero la miré y fue, Dios mío, una película fantástica. Cuando me dijeron que Vigalondo, el director de 'Colossal', estaba haciendo una nueva película y estaba interesado en que la interpretase, dije que la leo inmediatamente y te voy a dar una respuesta ya. Me encantaría ser parte de eso", declaró el actor.

Beatrice Grannò también expresó su satisfacción por trabajar con Vigalondo.

"Tuve mucha suerte de trabajar con él. Es maravilloso. No creo que haya nadie como él en términos de arte. Su visión es amplia y nunca se limita, lo que es maravilloso. Sus filmes son siempre una mezcla de diferentes estilos y son únicas. Y este film en particular, puedes ver que viene de un buen lugar. Es lo opuesto. Amo a Nacho", dijo la actriz italiana.

Vigalondo dijo que 'Daniela Forever' es "una película difícil de definir" en la que el personaje interpretado por Golding aprovecha la oportunidad de utilizar una droga experimental para recrear en sueños al amor de su vida, Grannò, quien había fallecido recientemente.

"Lo que sucede es que una vez que tienes la premisa, te cuesta mucho ponerle barreras a tantos sentimientos que te gusta expresar y tantas y tantas ideas que crees que pueden tener sentido, aunque sean elementos aparentemente contradictorios entre sí, como puede ser la comedia disparatada y el drama máximo", señaló.

Otro aspecto del rodaje en el que Golding y Grannò se mostraron de acuerdo es en lo mucho que disfrutaron las tapas en Madrid, donde se rodó la película.

"Dios mío, al terminar el trabajo, íbamos a buscar el sitio de tapas más cercano a comer jamón y cualquier otra cosa que cayese en nuestras manos", dijo entre sonrisas el actor.

"Trabajar con un equipo español, en Madrid, que era tórrido en verano, pero una de las ciudades más increíbles y apacibles en las que he trabajado. La recomiendo", añadió Golding.

Y Grannò aseguró que comieron "muchos bocadillos".

"Cada media hora había un parón para comer bocadillos. Estaba contentísima y la comida era fantástica. Me encantó el jamón y las croquetas de jamón", explicó divertida. EFE

