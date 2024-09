Barnier prepara la formación de Gobierno y la izquierda sale a la calle para protestar

París, 7 sep (EFE).- El nuevo primer ministro francés, el conservador Michel Barnier, mantiene este sábado entrevistas y consultas con vistas a formar su Gobierno mientras la izquierda se moviliza en la calle contra él y contra el presidente, Emmanuel Macron, en lo que se prefigura ya como una oposición dura.

Barnier recibió poco antes de las 11.00 locales en su residencia oficial de Matignon a la que fue durante más de un año y medio, hasta enero de este año la primera ministra de Macron, Elisabeth Borne, y que desde las legislativas adelantadas del 30 de junio y del 7 de julio ha pasado a ser diputada.

Como a Borne, el nuevo primer ministro ya se había reunido el viernes con quien le precedió en el puesto en Matignon, Gabriel Attal, y está previsto que haga lo mismo con el que ocupó esa misma responsabilidad durante tres años al comienzo del primer mandato de Macron, Édouard Philippe.

Estos tres primeros ministros forman parte de la mayoría macronista saliente que con 166 diputados (de un total de 577) va a constituir el primer apoyo de Barnier en una Asamblea Nacional extramadamente fragmentada.

También forma parte de ese mismo bloque macronista la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, con la que el nuevo primer ministro va a almorzar este sábado.

En una entrevista anoche a la cadena de televisión TF1, Barnier dio algunas pistas sobre sus intenciones para formar el nuevo Ejecutivo.

De entrada, dio por hecho que "habrá personas de mi familia política", es decir de su partido Los Republicanos (LR), con algunos de cuyos dirigentes se reunió el viernes por la mañana, pero que no pueden tener un peso relativo muy marcado, dado que únicamente tienen 47 diputados.

Barnier se mostró dispuesto a trabajar con "hombres y mujeres de buena voluntad que pertenecen a la mayoría saliente" e incluso se mostró abierto a que participen "personas de izquierda".

"No me prohíbo poner en torno a la mesa a personas que tengan competencias (...). No he sido nunca sectario, hay que abrir la puerta y abrir la mesa a todos los que quieran", señaló.

En la prensa empiezan a circular nombres de algunos ministros del Gobierno saliente que querrían y podrían repetir en el nuevo gabinete, como los titulares de Exteriores, Stéphane Séjourné, el de Defensa, Sébastien Lecornu, o el de Interior, Gérald Darmanin, aunque este último probablemente con un cambio de cartera y convirtiéndose en el jefe de la diplomacia.

Quien ya ha dejado claro que no seguirá es el ministro saliente de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, que lleva en el puesto desde la llegada de Macron al Elíseo en 2017, y que durante todo ese tiempo ha ejercido en la práctica como un viceprimer ministro.

Sobre la incorporación de personalidades de izquierda, esa hipótesis parece difícil de concretar, a menos que se limite al fichaje de alguien alejado de los partidos del Nuevo Frente Popular (NFP), que ya ha manifestado su hostilidad total a Barnier, y su intención de presentar rápidamente una moción de censura contra él.

Esa hostilidad se empieza a concretar este mismo sábado con las 150 manifestaciones por todo el país contra las maniobras de Macron que han conducido a nombrar a Barnier en lugar de la candidata de la NFP, Lucie Castets, que reclamaba ese puesto con el argumento de que la coalición de izquierdas tiene el primer grupo en la Asamblea, con 193 diputados.

Esta primera protesta en la calle está organizada por La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, por los Ecologistas y por el Partido Comunista Francés (PCF), mientras el Partido Socialista (PS) ha preferido mantenerse relativamente al margen.

En cuanto a la extrema derecha, el presidente de la Agrupación Nacional, Jordan Bardella, advirtió este sábado, durante una visita a Châlons en Champagne, de que "nada se puede hacer" sin su partido y que aunque no lo censurarán inmediatamente, antes de conocer en detalle su programa, van a mantener a Barnier "bajo vigilancia". EFE

ac/amg