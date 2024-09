Sara Andrés firma un positivo cuarto puesto en la final de los 100 m T64 de Paris 2024

La velocista madrileña Sara Andrés Barrio firmó la mejor actuación española de la jornada de este viernes en el atletismo de los Juegos Paralímpicos de París al concluir en una brillante cuarta posición en la final de los 100 metros de la clase T64 para deportistas con discapacidad física. Sara Andrés tenía complicado estar en la pelea por los metales pese a que hace unos meses, en la localidad japonesa de Kobe, se había adjudicado una valiosa medalla de bronce, pero en el Stade de France, con las neerlandesa Fleur Jong, Marlene van Gansewinkel, que fueron las que la superaron en mayo, y Kimberly Alkemade, oro en los 200 m, el reto era aún mayor. La velocista española, en sus terceros Juegos Paralímpicos, se había clasificado para la final con el octavo y último mejor crono (13.20), pero en la final rayó a gran nivel, aunque no se pudo acercar a su mejor marca de la temporada, 12.81, a tres centésimas de su mejor registro de siempre (12.78). La madrileña tendría que haber superado ese registro para haber podido pelear de cerca por un podio que encabezó la imparable Jong (12.54) por delante de Alkemade (12.70) y Van Gansewinkel (12.72), pero fue la mejor de las 'terrenales' y mejoró ostensiblemente su séptimo puesto de hace tres años en Tokio. No hubo demasiada actividad española este viernes en el Stade de France donde sólo participaron también Nagore Folgado y Melani Berges en los 200 metros T12 para deportistas con discapacidad visual. La primera no pasó las series con 24.76, mientras que su compañera sí lo hizo con mejor marca personal (25.79), que fue capaz de rebajar en las semifinales (25.43), aunque sin el premio de la final.

