JHAYCO expone "un reflejo" de su evolución y su marca de 'rockstar' en su nuevo disco

San Juan, 6 sep (EFE).- El cantante urbano puertorriqueño JHAYCO estrena este viernes su nuevo álbum, 'Le Clique: Vida Rockstar (X)', el cual aseguró a EFE es "un reflejo" de su evolución, de su marca y de lo que expone "a la escena" musical tras tres años de trabajo.

"Me cuestionan por qué me tardé tanto. Creo que un año no es suficiente para hacer muchas cosas más, para evolucionar, crecer", reflexionó Jesús Manuel Nieves Cortés, nombre de pila del artista de 31 años, en entrevista por videollamada.

"Aquí ves los diferentes ritmos. Metí el reguetón, el dembow, el afro. Me da más espacio para hacer muchas cosas más. Es la evolución. Para mí, uno de mis mejores álbumes. Es un reflejo de lo que soy, de mi marca, de lo que traigo a la escena", añadió.

El proyecto fue escrito, producido y grabado con amigos y colaboradores del artista urbano en diferentes partes del mundo, como Puerto Rico, Madrid, París y las ciudades estadounidenses de Miami y Los Ángeles.

Se encontró como artista

Según contó JHAYCO, se demoró tres años en completar 'Le Clique: Vida Rockstar (X)', el cuarto álbum de su carrera después de 'Famouz', 'Famouz Reloaded' y 'Timelezz', porque se estaba "encontrando" como artista.

"Con este disco digo que acerté mi color", dijo en referencia al trabajo en producción y por "tener las herramientas" de contar con los productores musicales exactos e importantes para crear los ritmos de los temas.

"La pregunta era: ¿cuál era mi color en el género? ¿Qué traía yo?, ¿qué aportaba yo?, ¿cuál era mi vía? Y pues, este álbum te dice todo eso. Creo que muy pocas personas se toman el tiempo de dedicarle tiempo a un álbum por 'no dejarla caer' (descender), por los números o por lo otro", reflexionó.

Explicó que el disco consta de 29 canciones y una amalgama de artistas invitados y muestra "todas las cosas que me gustan, las que no, las 'pichaeras' (rechazos), mis momentos de sacrificios".

"Este es quien soy yo. Quien quiera saber quién es JHAYCO, 'el murciélago', el 'rockstar', soy yo", agregó.

La marca JHAYCO va más allá de la música

Parte de esa vida de estrella, JHAYCO la incluye y destaca en base a la marca 'le clique', que significa grupo de personas en francés, contratando a creativos de moda, artistas gráficos, pintura y peluqueros.

Incluso, relacionado a la pintura, uno de los 29 temas que forman parte de 'Le Clique: Vida Rockstar (X)' se titula 'Viene Basquiat', apellido del famoso pintor de origen puertorriqueño-haitiano Jean Michel Basquiat.

JHAYCO también cuenta en su disco con una gama de reconocidos artistas urbanos, tanto ya veteranos como Yandel, como de la nueva generación, entre ellos, Eladio Carrión, Omar Courtz, Bryant Myers, Youngchimi, Dei V, Peso Pluma, Quevedo, Luar La L, Kapo y De La Rose.

Sobre estos artistas invitados, JHAYCO especificó que el álbum presenta lo que es él como intérprete urbano y no usando las colaboraciones para ganar adeptos y seguidores.

"Mis fanáticos me quieren escuchar a mí. Creo que se ha perdido mucho el enfoque de los 'featurings' (colaboraciones). Este álbum es de mí y las personas emergentes que están subiendo", afirmó, mencionando a Kapo y a Dei V, quienes lo acompañaron en los temas 'Passoa' y '58', respectivamente.

En opinión de JHAYCO, cuya música la escuchan sobre 28,9 millones de personas al mes en Spotify y cuenta con cinco millones de seguidores en YouTube, "no habrá otro 'rockstar' en el reguetón... y hasta la vida" más grande que él a nivel de composición, interpretación y sonido. EFE

