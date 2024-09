Gallagher: "El carácter de Simeone me viene perfecto"

Londres, 6 sep (EFE).- Conor Gallagher, uno de los grandes fichajes del Atlético de Madrid este verano, aseguró que el carácter de Diego Pablo Simeone y el ritmo de trabajo del argentino son "perfectos" para él.

El centrocampista inglés, que llegó este verano al Atlético por 40 millones de euros, se encuentra estos días concentrado con la selección inglesa para los partidos de la Nations League contra Irlanda y Finlandia y concedió una entrevista al "Daily Mail" para hablar sobre su marcha del Chelsea y su llegada al equipo rojiblanco.

"Simeone ha sido muy hospitalario y estaba como '¿Estás listo para trabajar?'. Así es él, así es el carácter, quiere que todo el mundo trabaje tanto como pueda para estar listo para cada partido y ganar. Eso es perfecto para mí", dijo Gallagher, quien pese a ser titular en la mayoría de los partidos del Chelsea la temporada pasada, fue invitado a irse.

"No creo que sea verdad (que no funcionaría en el sistema de Enzo Maresca). La temporada pasada fue buena y pudisteis ver que Pochettino me ponía en cada partido, poniendo su confianza en mí. Los aficionados apreciaron lo que hacía sobre el campo. Estoy muy agradecido por todo, a los aficionados y también a Pochettino por darme esa plataforma para expresarme y mostrar la mejor versión de mí mismo en el Chelsea. Solo puedo hablar bien del Chelsea".

El conjunto inglés optó por la venta de Gallagher ya que al ser canterano, todo el dinero de la venta podía utilizarse en los libros de cuentas como beneficio.

"El Chelsea toma sus propias decisiones y decidieron traer a ciertos jugadores con contratos largos. No fue el caso conmigo, pero lo que ha pasado es bueno para todos", puso de relieve.