El nuevo sistema de batería solar EcoFlow DELTA Pro 3 ofrece independencia energética con tecnología X-Core 3.0

EcoFlow ha presentado cuatro nuevas series de estaciones de energía portátil, destacando su nuevo sistema de batería solar para el hogar EcoFlow DELTA Pro 3, que ofrece opciones de personalización para lograr la independencia energética y está equipado con el sistema de arquitectura integrada X-Core 3.0. En el marco de la IFA 2024 de Berlín (Alemania), la compañía ha dado a conocer sus ultimas innovaciones, que se basan en nuevas estaciones de energía portátil diseñadas para ofrecer soluciones de energía sencillas, flexibles y fiables para cada estilo de vida. Tal y como ha subrayado EcoFlow, las nuevas estaciones están equipadas con el último sistema de arquitectura integrada X-Core 3.0 de desarrollo propio. Con este sistema, la compañía ha conseguido establecer nuevos parámetros de referencia en la industria en términos de seguridad, velocidad de carga, potencia, reducción de ruido y gestión inteligente, entre otros aspectos. En este sentido, EcoFlow ha presentado su nuevo sistema de batería solar para el hogar EcoFlow DELTA Pro 3, que se compone de paneles solares, la estación de energía portátil DELTA Pro 3 y el inversor PowerStream de la compañía. En concreto, este sistema destaca por su facilidad de instalación y su capacidad para conseguir la independencia energética. Esto se debe a que los usuarios pueden conectar el inversor PowerStream con los paneles solares de su hogar, vincular el inversor a la red doméstica y finalmente conectarlo a la estación de energía DELTA Pro 3, "sin necesidad de instaladores ni electricistas". Además de su función como sistema de batería solar para el hogar, este sistema ofrece una amplia versatilidad, ya que también puede utilizarse como una unidad independiente para alimentar oficinas, talleres, proyectos al aire libre o furgonetas camper, tal y como ha apuntado EcoFlow. Así, el nuevo EcoFlow DELTA Pro 3 asegura un suministro de energía "las 24 horas" para disponer de independencia energética. Para ello, utiliza la tecnología de Doble carga y DualPower de EcoFlow. Esta tecnología admite la entrada de energía solar simultánea tanto del inversor, como de la estación de energía, lo que alcanza una potencia de energía solar total de 3.400 W. Tal y como ha detallado la tecnológica, esto permite generar hasta 16KWh de energía solar al día, lo que equivale a satisfacer las necesidades de energía de un hogar medio. Igualmente, la tecnología DualPower permite una salida máxima de 4.800 W, con ello, es capaz de alimentar a casi todos los electrodomésticos del hogar, incluso los aires acondicionados o calentadores, que habitualmente consumen más energía. Todo ello se traduce en una capacidad base de 4 kWh, que se puede ampliar a 12 kWh como unidad independiente, y a 8 kWh cuando se utiliza como sistema de batería solar para el hogar. De hecho, según ha señalado EcoFlow, puede alimentar un frigorífico durante tres días con una sola unidad. Por otra parte, este nuevo sistema utiliza enchufes inteligentes y, con la aplicación EcoFlow, los usuarios pueden monitorizar y controlar el consumo de energía de cada electrodoméstico, así como hacer un seguimiento de la energía solar capturada o calcular el ahorro conseguido. El sistema de batería solar para el hogar EcoFlow DELTA Pro 3 también cumple con los estándares de seguridad de la industria, dado que está fabricado con celdas LFP e incluye la "primera batería IP65 de la industria". Además, con la tecnología X-Quiet, dispone de un nivel de ruido de solo 30 db. NUEVA SERIE RIVER 3 Y EL BANCO DE ENERGÍA RAPID EcoFlow también ha presentado la serie EcoFlow RIVER 3, que incluye los modelos RIVER 3, RIVER 3 Plus, RIVER 3 Max y RIVER 3 Max Plus, diseñados como soluciones "compactas pero potentes para aventuras al aire libre". Estos modelos de batería son un 33 por ciento más pequeños que el promedio de la industria y ofrecen una salida máxima de 600 W. Asimismo, incluyen la tecnología X-GaNPower de EcoFlow que, con el uso de materiales semiconductores de GaN, consigue una mayor eficiencia. De hecho, tal y como ha señalado la compañía, permite ofrecer el doble de tiempo de funcionamiento con electrodomésticos de menos de 100 W. Por su parte, el banco de energía magnético EcoFlow RAPID ha sido otra de las novedades de la tecnológica. En concreto, está disponible en la variante de 5.000 mAh y de 10.000 mAh y dispone de carga inalámbrica con certificación Qi2. Según ha explicado EcoFlow, este banco de energía es capaz de cargar un iPhone 15 hasta el 50 por ciento en 44 minutos. Sin embargo, la carga puede ser aún más rápida con el cable USB-C de carga rápida que incorpora, que dispone de una salida máxima de 65W. Este modo permite cargar un iPhone 15 hasta el 50 por ciento en media hora. Además de todo ello, admite varios protocolos de carga, lo que lo hace compatible con portátiles MacBooks, iPads, Kindles y otros 'wearables' de monitorización de actividad física. RECARGA RÁPIDA CON LA SERIE DELTA 3 Finalmente, EcoFlow ha presentado la serie DELTA 3, que se compone por los modelos DELTA 3 y DELTA 3 Plus, destacando este último por ser "la estación portátil de energía portátil con la velocidad de carga más rápida del mundo", tal y como ha asegurado la compañía. Concretamente el modelo DELTA 3 Plus ha sido reconocido con la certificación de carga rápida y segura de cinco estrellas, otorgada por SGS, empresa suiza de pruebas, inspección y certificación. Este logro permite realizar una carga completa de 1 kWh en solo 56 minutos, conservando al mismo tiempo el estado óptimo de la batería incluso si se hace un gran uso de ella. Esta serie está equipada con la tecnología X-Stream de desarrollo propio, con la que es capaz de cargar sus 1024 Wh de cero al cien por cien en solo 56 minutos. Además, permiten su uso con cinco métodos de carga, que incluyen CA, solar, generador, carga de automóvil y carga múltiple, esto es, CA más solar. Con todo ello, EcoFlow ha lanzado el sistema de batería solar para el hogar EcoFlow DELTA Pro 3 por 3.299 euros. Por su parte, las series EcoFlow RIVER 3, RAPID y DELTA 3 llegarán durante el cuarto trimestre de 2024.

