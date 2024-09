El dueño de 7-Eleven rechaza la oferta de compra de Couche-Tard por "infravalorar enormemente" la compañía

Seven & i Holdings, el operador de las tiendas de conveniencia 7-Eleven, ha rechazado este viernes la "propuesta preliminar confidencial y no vinculante" realizada por la canadiense Alimentation Couche-Tard (ACT) al considerar que "infravalora enormemente" la compañía. La empresa nipona ha indicado que la oferta de ACT de 14,86 dólares (13,37 euros) por acción en efectivo se realizó de manera "oportunista" y que, probablemente, encararía obstáculos antimonopolio en Estados Unidos, dado que el nuevo grupo combinado sería el mayor del sector de tiendas de conveniencia en este mercado. En este sentido, el comité especial de Seven & i para analizar el asunto y que está compuesto únicamente por directivos externos independientes ha indicado que se opondrá a cualquier propuesta que "prive a los accionistas del valor intrínseco de la empresa o no aborde específicamente preocupaciones regulatorias muy reales". De haber salido adelante, esta habría sido la mayor adquisición extranjera de una firma japonesa al valorarla en unos 38.700 millones de dólares (34.826 millones de euros). ACT ya intentó sin éxito en 2021 adquirir la cadena francesa de distribución Carrefour por una contraprestación total de casi 17.000 millones de euros, aunque la transacción descarriló ante la oposición del Gobierno francés, que esgrimió razones de "soberanía alimentaria". Couche-Tard opera en 31 países en los que dispone de más de 16.700 tiendas y alrededor de 149.000 empleados, mientras que Seven & i Holdings cuenta con más de 85.000 tiendas de conveniencia, gasolineras y puntos de venta.

