Diego Matamoros asegura que está ayudando a Marta Riumbau en la recta final de su embarazo

Le conocimos en los platós de televisión por ser hijo de Kiko Matamoros, pero lo cierto es que Diego ha sabido labrarse por sí mismo su futuro profesional y ahora es uno de los influencers más seguidos de nuestro país por el contenido que sube a sus redes sociales. Este jueves, 5 de septiembre, pudimos verle en el photocall del estreno de la secuela de 'Bitelchús Bitelchús' de Tim Burton y le preguntamos por su situación sentimental... y es que desde que supimos de su ruptura con Marta Riumbau no hemos conocido ninguna nueva ilusión. "No tengo ahora mismo ganas de meterme en ninguna relación, me aguanto yo solo" nos explicaba el influencer, que también nos aseguraba estar "disfrutando de mis lobos, de mi vida, mis amigos, mi trabajo sobre todo. Muy centrado en el trabajo. O sea que ahora mismo no tengo tiempo a nuevas cosas". A pesar de que su historia de amor no llegó a buen término, sí que ha sabido mantener una bonita relación de amistad con Marta. Tanto es así que nos comentaba que "nos llevamos muy bien". Y es que está siendo uno de los principales apoyos para la influencer en esta recta final de su embarazo: "En todo lo que puedo le ayudo y tenemos muy buena amistad, somos amigos y eso es lo que queda". Al contrario que su hermana Laura, que "está falling in love y muy contenta" parece que Diego no tiene en sus planes enamorarse. Permaneciendo en ese perfil bajo ante las cámaras, estos últimos años se ha dedicado a su trabajo como creador de contenido, sin querer protagonizar titulares por su vida privada.

