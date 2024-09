Candy se suma al concepto de hogar conectado a través de la 'app' hOn con sus nuevos hornos y frigoríficos

Candy ha presentado sus innovaciones en lavado y cocinas inteligentes, entre las que se encuentran los hornos Candy Bake 800 y los frigoríficos Candy Fresco, así como las funcionalidades que impulsan un consumo mejorado y personalizado de sus electrodomésticos a través de la aplicación hOn. Haier Europe, que gestiona los electrodomésticos de las marcas Candy, Hoover y Haier, ha dado a conocer las novedades de sus respectivos catálogos en el marco de IFA 2024, que ha abierto este viernes sus puertas al público en Berlín. En esta ocasión, ha presentado el concepto de ecosistema hOn Smart Home, que integra electrodomésticos conectados, dispositivos de gestión energética, soluciones y servicios complementarios; todo ello orquestado por la 'app' hOn. Una de las marcas de Haier Europe, Candy, incorpora algunas de las funciones de la aplicación en sus electrodomésticos y así lo ha demostrado la marca en su stand de la feria, donde ha presentado su catálogo de productos conectados. Bajo el concepto de 'Ready to Live', Candy reinterpreta el 'slow living' para reenfocar la forma en la que viven los usuarios y facilitar las tareas del hogar a través de las innovaciones tecnológicas. Buena parte de sus electrodomésticos son compatibles con hOn, una paltaforma que da acceso a distintas funciones que aportan beneficios en términos de ahorro de tiempo y energía, así como de mantenimiento periódico para garantizar la eficiencia de sus productos. Así, entre las novedades más destacadas de la marca se encuentran los hornos Candy Bake 800, con un diseño italiano y una clasificación energética A++ en las colecciones Full Black, Full Inox y Acero inoxidable. Entre algunas de las funcionalidades más destacadas de estos productos, No Preheat, una tecnología que permite iniciar el ciclo de cocción sin precalentamiento, o FullMenu, para cocinar hasta cuatro platos diferentes sin mezclar olores. En la gama de cocción, de hecho, la marca ha incorporado Candy Cook Induction Hood, una placa de inducción con campana integrada que evita que los humos se esparzan por la cocina, lo que favorece un ambiente más limpio. Asimismo, viene con la función Keep Warm, para mantener la comida caliente cuando ya esté cocinada. Del lado de los frigoríficos, la marca ha presentado en IFA Candy Fresco 700, con clasificación energética A y una capacidad superior a 400 litros en dos metros. También viene con la característica Circle Fresh, lo que asegura el buen mantenimiento de los productos durante una semana gracias a un flujo de aire que no los reseca. ProActive Temperature, por su parte, permite que el frigorífico se regule de forma autónoma al aprender los hábitos del usuario, mientras que el congelador con CircleFresh permite mantener la temperatura programada con una distribución uniforme de aire. Las lavadoras ProWash 700, por su parte, garantizan hasta un 54 por ciento más de ahorro de energía y hasta un 25 por ciento menos de consumo de agua en comparación con modelos anteriores. Asimismo, llegan con ProActive Ecowash, que mantiene el brillo máximo y la conservación de las fibras de los tejidos. Otras funciones destacadas de estas lavadoras es XL Soft Drum, que ofrece un tratamiento delicado para todo tipo de tejidos y preserva su calidad y durabilidad, así como Clean Shield, que se aplica en la unta de la puerta y actúa como un primer filtro que elimina el 99,9 por ciento de las bacterias y evita su proliferación. HOOVER EN LA CATEGORÍA DE ASPIRACIÓN Hoover, marca también perteneciente a Haier Europa, ha mostrado por su parte sus nuevos aspiradores de alta potencia, así como la nueva imagen de su logo, rediseñada para expresar "modernidad, practicidad, experiencia y singularidad", según una nota de prensa. En primer lugar, ha mostrado el aspirador HF2, un modelo inalámbrico que combina potencia y ligereza gracias a la tecnología Ultra Compact X3. Su depósito, además, se puede ampliar con facilidad, al incorporar un formato que compacta el polvo en el interior del recipiente con tan solo un movimiento con la mano. Wet&Dry HW5, por su parte, aspira y friega al mismo tiempom ayudando a ahorrar esfuerzo, ya que sus dos rodillos se mueven al mismo tiempo en direcciones opuestas, lo que asegura el doble de limpieza en la mitad de tiempo. Asimismo, HG4 combina navegación láser avanzada, función de lavado inteligente y una base de carga con vaciado automático de polvo; mientras que HMC5, el modelo más potente de la gama, está equipado con cuatro funciones automáticas, sensor de polvo incorporada y un agitador avanzado. La firma también ha insistido en su gama de electrodomésticos compatibles con hOm, entre los que se encuentran las lavadoras H-Wash 700 y H-Wash 500, con una clasficiación energética A-20 por ceinto. También los lavavajillas H-Dish 700 Pro y los frigoríficos H-Combi 500.

