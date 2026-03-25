Cierre del Nikkei 225: gana terreno este 25 de marzo

Día en positivo para el Nikkei 225, que cerró la sesión de mercado del miércoles 25 de marzo con fuertes ascensos del 2,8%, hasta los 53.715,15 puntos. El índice anotó un volumen máximo de 54.022,88 puntos y la cifra mínima de 53.015,80 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,86%.
Si consideramos los datos de la última semana, el Nikkei 225 anota un ascenso 0,03% y en el último año acumula aún una subida del 46%. El Nikkei 225 se sitúa un 8,73% por debajo de su máximo en lo que va de año (58.850,27 puntos) y un 5,08% por encima de su cotización mínima del año en curso (51.117,26 puntos).