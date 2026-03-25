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Cierre del Nikkei 225: gana terreno este 25 de marzo

Cierre de sesión Nikkei 225: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en positivo para el Nikkei 225, que cerró la sesión de mercado del miércoles 25 de marzo con fuertes ascensos del 2,8%, hasta los 53.715,15 puntos. El índice anotó un volumen máximo de 54.022,88 puntos y la cifra mínima de 53.015,80 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,86%.

Si consideramos los datos de la última semana, el Nikkei 225 anota un ascenso 0,03% y en el último año acumula aún una subida del 46%. El Nikkei 225 se sitúa un 8,73% por debajo de su máximo en lo que va de año (58.850,27 puntos) y un 5,08% por encima de su cotización mínima del año en curso (51.117,26 puntos).

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