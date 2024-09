Del Nido Benavente convoca una Junta General ante el "descalabro" en el Sevilla

El expresidente y máximo accionista del Sevilla, José María del Nido Benavente, ha anunciado este jueves la convocatoria de una Junta General Extraordinaria ante "el descalabro" en el que está sumida "la sociedad" y recordó que hay una "sentencia favorable", en la que el juez hace "hincapié" en el derecho de voto que se le privó de manera ilegítima. "Ante esta tesitura, sin recibir la información que se me debe de dar como máximo accionista de la entidad, y ante el descalabro en el que tienen sumido a la sociedad, me veo en la obligación de convocar Junta General Extraordinaria de accionistas y así requerí al ilegítimo el pasado 7 de agosto por lo que en breve deberá anunciarse la convocatoria para el próximo 8 octubre", reza parte del comunicado publicado por Del Nido Benavente en su cuenta de 'X'. El expresidente del Sevilla comentó que el pasado 17 de junio, "preocupado por las condiciones del préstamo" que el Sevilla formalizó de "cantidades muy elevadas", solicitó información económica al "presidente okupa" del club, y que éste se la negó. "En recientes fechas, hemos vuelto a tener una sentencia favorable, en donde el juez hace hincapié en mi derecho de voto, que se privó ilegítimamente", prosiguió. El máximo accionista apuntó a las familias "Carrión, Alés, Matador y Guijarro", a los que considera "cómplices" de mantener a la actual dirección del club. "Hablamos de las familias que tienen la llave para echar a los okupas del Sevilla FC, lo que lleva clamando a gritos todo el sevillismo", apuntó. "Es tal el ninguneo por parte de los señores Carrasco y Castro a sus apoyos en el Consejo, que no les informan de absolutamente nada del día a día del club, lo que acredita la irresponsabilidad con la que ejercen su función de control de la gestión, a lo que sin duda, tendrán que responder en algún momento", concluyó el comunicado.

