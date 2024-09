Carmen Almoguera guarda silencio tras la entrevista de Paola Olmedo

Cuando pensábamos que la polémica separación entre José María Almoguera y Paola Olmedo estaba más que zanjada y que ninguno hablaría públicamente de ello, llega la exnuera de Carmen Borrego y sorprende este miércoles con una entrevista en exclusiva para la revista 'Semana'. Sin pelos en la lengua, Paola ha confesado que tenía buena relación con la hija de María Teresa Campos hasta que "vendió mi embarazo sin mi consentimiento" cuando "no estaba ni de tres meses". Además, la joven ha expresado que "no juzgaré a Carmen como madre", pero que "el tiempo pone a cada uno en su sitio" y que ella "estoy demasiado bien y demasiado tranquila"... siendo consciente de que a José María "le va a sentar faltar la entrevista". Tras esta exclusiva que pone de lleno al clan Campos en la palestra mediática, Carmen Almoguera, hija de la colaboradora de televisión, ha movido ficha y se ha presentado directamente en la casa de su madre para mostrarle todo su apoyo. Siguiendo en ese perfil bajo que siempre ha tenido de cara a los medios, la joven no respondía a la nueva entrevista de la que era su cuñada, Paola Olmedo, en la que arremete nuevamente contra su madre y cuenta la relación que mantiene ahora con su hermano José María Almoguera. Entrando en casa de su madre, la sobrina de Terelu Campos demuestra una vez más que pase lo que pase, ella siempre apoya a su familia y, sobre todo, a su madre, con la que tiene un vínculo muy estrecho.

