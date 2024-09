Lady Gaga y Joaquin Phoenix presentan la segunda parte del 'Joker', que nació de "un sueño" del actor

Los actores Joaquin Phoenix y Lady Gaga han presentado este miércoles 4 de septiembre en la Mostra de Venezia 'Joker: Folie à Deux', segunda parte de la historia del origen del siniestro payaso interpretado por Phoenix que, tal y como ha confesado, nació de un sueño suyo. "Un día estaba como joker, haciendo canciones, y llamé a Todd (Philips, director de la película) porque pensé que había algo ahí", ha explicado Phoenix durante la rueda de prensa oficial en el festival, explicando posteriormente la importancia de las canciones en esta nueva película. "Parte de la gran alegría de hacer esta película fue para mí tomar canciones estándar y hacerlas específicas para el personaje, o más bien para los dos personajes que interpreto", ha apuntado el intérprete de 'Gladiator', quien además ha señalado cómo comenzó su trabajo con algunos puntos de referencia musicales con leyendas como Frank Sinatra. "Luego intentamos identificar sus canciones con diferentes partes de los personajes", ha continuado, incidiendo en que algunos de los temas que cantan no reflejan lo que es Arthur, el protagonista, sino lo que Joker "quiere ser". "Inmediatamente Lady Gaga y yo sugerimos cantarlos en vivo y lo hicimos. De hecho, hacer cada escena significó una toma diferente de una canción, lo que a su vez fue energizante y emotivo", ha incidado. La primera parte de esta película, 'Joker', ya consiguió el León de Oro en su anterior participación en la competición oficial. En esta misma línea, Lady Gaga ha explicado cómo empezaron a trabajar las partes de las canciones en el guion pensando en la música que Arthur podría haber escuchado con su madre cuando era más joven, música que ella tocó para él. "La forma en que abordamos la música en esta película fue muy especial y llena de matices, porque les da a los personajes una forma de expresarse, llevándolos donde las palabras no pueden llegar", ha destacado, apuntando por ejemplo que tuvo que desaprender la técnica y la respiración para sacar las canciones de su personaje -la pareja de Joker-. La intérprete de 'Poker face' ha indicado que trabajar con Phoenix ha sido una experiencia "completamente diferente de cualquier otra que haya tenido" con un actor. "Él es increíblemente listo y libre, y entre las cosas que he aprendido está la de no ir a escena con una noción preconcebida de lo que íbamos a hacer", ha defendido. El director de la cinta, Todd Phillips, también ha afirmado que el hecho de que Joker cante en esta nueva entrega es una suerte de continuación de la anterior. "Hay una idea de que Arthur tiene música en él, y creo que si se recuerda el primer film, hay momentos en los que él está bailando por cualquier razón y es una forma de expresar lo que está sintiendo", ha concluido.

