Packers no hará reconocimiento de la cancha de Corinthians antes del juego con Eagles

Redacción Deportes, 3 sep (EFE).- Matt LaFleur, entrenador de Gren Bay Packers, anunció este martes que su equipo no hará un reconocimiento del campo del Corinthians, donde este viernes se enfrentará con Philadelphia Eagles, el primer partido de una temporada de la NFL que se jugará en un país sudamericano.

"Tenemos un plan para cuando lleguemos allí que estará listo para cuando subamos al avión. No será nada loco que no hayamos hecho antes y espero lo mismo de los Eagles. No quiero abrumar a mis muchachos con demasiados pensamientos", afirmó el entrenador de la tercera franquicia más antigua de la NFL.

Al igual que Philadelphia, los Packers viajarán a São Paulo el próximo miércoles desde el Austin Straubel International Airport de Green Bay, Wisconsin.

El viaje de casi 10 horas parece o preocupar a LaFleur.

"Lo vamos a tratar como cualquier otro juego de la temporada, aunque sabemos que es la semana 1, por lo que creo que es posible que tengamos algunas ideas para posibles ajustes que nos vamos a guardar por el momento", afirmó.

Sobre la oportunidad de ser uno de los dos primeros equipos que disputan un partido de la NFL en Sudamérica, Matt LaFleur explicó que todos quieren aprovechar está ocasión única.

"Es un gran escenario. Será el primer partido en un lugar donde nunca se ha hecho antes, por lo tanto, es una gran oportunidad para que nuestros muchachos salgan y demuestren de lo que son capaces", subrayó.

A pesar de la exigencia que representará el viaje hasta el sur del continente para jugar el próximo viernes, los Packers contarán con un periodo largo de recuperación ya que su aparición en la semana 2, en la que recibirán a los Indianapolis Colts, será hasta el próximo 15 de septiembre. EFE

as/rcg/hbr