Omara Durand retiene con una exhibición su corona de oro de los 400 metros

París, 3 sep (EFE).- La cubana Omara Durand, junto a su guía Kindelan Vargas, retuvo la corona de oro de los 400 metros clase T12 de discapacitados visuales que ostenta desde Londres 2012 y subió a lo más alto del podio en el Estadio de Francia en la sexta jornada de competición de los Juegos Paralímpicos de París.

Durand, de 32 años, y Kindelan pararon el crono en un tiempo de 53.59, marca personal, por delante de la iraní Hajar Safarzadeh Ghahderijani (55.39) y de la ucraniana Oksana Boturchuk (55.67).

“Estoy muy feliz por conseguir este oro. Lo estoy disfrutando mucho. Hice mi mejor tiempo de la temporada, pero vine aquí para conseguir una medalla. No estaba preocupada por ningún tiempo en concreto. Soy una deportista realizada y me siento muy feliz por todo lo que he logrado en mi carrera deportiva", dijo Durand, al término de la carrera.

La atleta de Santiago de Cuba logró en París su novena medalla dorada en Juegos Paralímpicos, después de las dos conseguidas en Londres 2012 y las tres de Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020.

“Cuelgo mis medallas en distintos lugares. Algunas están en la casa de mi madre, otras en mi casa, algunas las guardo en algún lugar, porque hay muchas. Esta estará en mi sala de estar”, confesó.

Omara Durand buscará el triplete de oros en los 100 y 200 metros en estos Juegos Paralímpicos. EFE

